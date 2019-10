Migranti | Lamorgese su accordo di Malta | “Hanno detto sì 3-4 Paesi | ora ampliare adesione”

Migranti - il consiglio Ue sulla redistribuzione. Francia : “In 10 Paesi pronti a farne parte”. Lamorgese : “Spero accordo entro dicembre” : Sulle adesioni dei Paesi all’accordo di Malta oggi “non do numeri”. Resta cauta la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del suo primo consiglio degli Affari interni dell’Ue a Lussemburgo, che aveva al centro la trattativa per stabilire un meccanismo temporaneo di redistribuzione per i Migranti salvati dalle navi delle ong nel Mediterraneo centrale. In pratica, estendere ad altri Paesi l’intesa già firmata a La ...

Salvini attacca Lamorgese sulla redistribuzione dei Migranti : ma una nota del Viminale lo smentisce : "Nessuna novità in merito alla ridistribuzione dei richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale": una risposta secca, con dati alla mano, da parte del Viminale ai post sui social di Matteo Salvini che puntava il dito contro la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il via libera per la redistribuzione di 90 migranti in tre diversi centri di accoglienza italiani, i primi secondo Salvini a "provare sulla loro pelle gli effetti del ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l’accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento scivoloso, perché capisco che l’accordo lo ha fato l’Italia, ma non è difendibile”. E’ la denuncia ...

Migranti : Casarini - ‘Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Ministra Lamorgese, sicura che vuole proseguire sulla strada tracciata da Minniti? Ha capito chi fa il “buon lavoro” in Libia? Aprirà un’inchiesta per capire il ruolo dei suoi funzionari? Il codice di condotta lo scriviamo noi perché lo rispettino i governi”. E’ l’appello lanciato su Twitter da Luca Casarini alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ...

Migranti - il Ministro Lamorgese ammette : 'Sbarchi aumentati dalla Tunisia' : Nel primo governo Conte il Ministro più in vista è stato probabilmente Matteo Salvini. Con la sua costante presenza sui social e la politica particolarmente dura nei confronti delle Ong e dell'immigrazione, il leader della Lega ha fatto molto parlare di sé, suscitando approvazione nei suoi sostenitori e spesso indignazione da parte degli oppositori. Salvini nei giorni scorsi, durante una diretta sulla sua pagina Facebook, ha attaccato chi oggi ...

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini sui Migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Migranti : Brescia - ‘con Lamorgese finalmente un ministro che non scappa’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Il ministro Lamorgese ha dimostrato un profondo rispetto per il Parlamento venendo a riferire in commissione sull’accordo di Malta. Si tratta di una forte discontinuità istituzionale rispetto al passato. finalmente in commissione apprezziamo un ministro che non scappa, ma che è pronto a rispondere alle domande di deputati e senatori e ad affrontare i problemi dell’immigrazione con un ...

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei Migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Lamorgese svela il bluff di Salvini sui rimpatri dei Migranti : sono meno degli anni scorsi : Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. E svela il bluff di Matteo Salvini: sotto la sua gestione meno rimpatri degli anni precedenti.Continua a leggere

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 Migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

Migranti - Lamorgese : “Salvataggio vite umane è priorità - ma serve contratto tra lo Stato e le ong” : Anche per le ong “devono valere delle regole. Credo che si debba ripartire dal codice di comportamento del ministro Marco Minniti“. Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Festival delle città a Roma. “serve un contratto tra lo Stato e chi svolge attività di salvataggio in mare, che pure rappresenta una priorità”. In merito alle attività delle motovedette, la ministra ha ...

Migranti - Salvini accusa il ministro Lamorgese : 'Sbarchi triplicati - questa è complicità' : Il tema immigrazione rappresenta, per il governo giallorosso, uno dei temi più delicati. Innanzi tutto perché occorrerà affrontarlo raccontando l'eredità di Matteo Salvini che, nei mesi di reggenza del Viminale, ha tenuto una linea particolarmente dura nei confronti delle Ong e ha messo in atto politiche che hanno messo in piedi strategie particolarmente aggressive attraverso l'istituzione dei così detti decreti Sicurezza. Tuttavia, l'arrivo al ...