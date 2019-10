Mercato NBA – Detroit Pistons | Drummond non si muove | le parti disponibili a parlare di

Mercato NBA – I Nuggets puntano su Michael Porter Jr. : pronta l’estensione contrattuale : I Denver Nuggets puntano su Michael Porter Jr.: attivata l’estensione contrattuale per il terzo anno di contratto con la franchigia Nonostante Michael Porter Jr. abbia dimostrato al college di avere grande talento, gli infortuni ne hanno penalizzato l’entrata in NBA. A dirla tutta, chiunque lo avesse scelto era ben consapevole del ‘rischio’. I Nuggets infatti, hanno provato a scommetterci scegliendolo con la 14ª chiamata (fisicamente sano ...

Mercato NBA – Toronto Raptors - ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry : cifre e dettagli : ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry con i Toronto Raptors: il playmaker campione NBA guadagnerà 64 milioni nelle prossime due stagioni Durante l’offseason Kyle Lowry ha deciso di legarsi per un altro anno ai Toronto Raptors. Il playmaker campione NBA con la franchigia canadese ha accettato di estendere il suo contratto per una stagione ai 31 milioni offerti dai Raptors. La conferma è arrivata dal suo agente ai ...

Mercato NBA – I Thunder pronti a cedere Steven Adams : rebuilding completo ad OKC : Gli Oklahoma City Thunder sono pronto a liberarsi anche di Steven Adams: dopo gli addii di Paul George e Russell Westbrook il rebuilding di OKC è quasi completo Prima l’addio di Paul George passato ai Clippers, poi quello di Russell Westbrook trasferitosi ai Rockets. Nel giro di poche settimane, l’estate dei Thunder ha dato vita ad un vero e proprio ribaltano. Gli arrivi di Chris Paul e Danilo Gallinari non hanno di certo ...

Mercato NBA – Bradley Beal spaventa gli Wizards : la firma sul rinnovo non arriva - la scadenza si avvicina : Bradley Beal spaventa gli Washington Wizards: la firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e il 21 ottobre, termine ultimo per la firma, si avvicina Il futuro di Bradley Beal è più incerto che mai. La stella degli Wizards si dovrà caricare la franchigia sulle spalle visto l’infortunio di John Wall, ma è consapevole che proprio grazie alla sua assenza, la prossima annata sarà avara di emozioni. Per questo motivo Bradley Beal ...

Mercato NBA – Ryan Anderson è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : Ryan Anderson ritorna in Texas: l’ala grande ex Miami Heat si accasa agli Houston Rockets dopo il biennio 2016-2018 Gli Houston Rockets puntellano il proprio roster con una vecchia conoscenza. Fa il suo ritorno in Texas Ryan Anderson che, nel bienno 2016-2018, aveva già indossato la casacca della franchigia di Houston. Anderson in carriera ha vestito anche le maglie di Nets, Magic e Pelicans prima di approdare a Houston, mentre ...

Mercato NBA – Miami Heat su Chris Paul : interesse reciproco ma l’ostacolo è da 124 milioni! : I Miami Heat sondano il terreno per Chris Paul e incassano il suo gradimento: il contratto pesante però rappresenta un ostacolo non indifferente L’interesse dei Miami Heat per Chris Paul non è mai scemato. La franchigia della Florida aveva già sondato il terreno per CP3 quando vestiva la maglia dei Rockets e non ha intenzione di demordere ora che è passato ai Thunder. Del resto OKC, in pieno rebuilding dopo l’addio di Paul ...

Mercato NBA – Iguodala non parteciperà al training camp dei Grizzlies : scambio in vista o buyout? : Andre Iguodala è stato autorizzato a non prendere parte al training camp dei Grizzlies: il giocatore sarebbe sul piede di partenza Andre Iguodala non parteciperà al training camp dei Memphis Grizzlies. La notizia arriva da Chris Herrington, giornalista del Daily Memphian, che ha riportato la notizia di un comune accordo fra giocatore e franchigia. L’MVP delle Finals 2015 in maglia Golden State sembra essere pronto a lasciare la ...

Mercato NBA – Sfuma Carmelo Anthony ai Nets : Brooklyn non è interessata al giocatore : Carmelo Anthony non sarà un giocatore dei Brooklyn Nets: la franchigia newyorkese non è interessata al giocatore Negli ultimi giorni, la notizia di un allenamento di Carmelo Anthony con alcuni giocatori dei Nets aveva dato un semplice assist al conseguente rumor di Mercato NBA secondo il quale ‘Melo’ sarebbe finito nel mirino di Brooklyn. Secondo l’insider di The Athletic, Shams Charania, i Brooklyn Nets non sarebbero però interessati al ...

Mercato NBA – Iman Shumpert dice no ai Rockets : rifiutata l’ultima offerta contrattuale : Iman Shumpert ha deciso di dire no all’ultima proposta contrattuale degli Houston Rockets: la guardia esplorerà la free agency Iman Shumpert ha detto… no. Dopo diverse settImane di trattative, l’ex guardia dei Cleveland Cavaliers ha deciso di declinare l’offerta propostagli dagli Houston Rockets, preferendo esplorare la free agency in attesa di un’offerta più sostanziosa da parte di un’altra franchigia. La scorsa stagione, fra Sacramento e ...

Mercato NBA – Milwaukee Bucks decisi a blindare Antetokounmpo : pronto un supermassimo salariale : I Milwaukee Bucks sono decisi a legare il proprio futuro a quello di Giannis Antetokounmpo: per l’MVP in carica sarà pronto un supermassimo salariale a partire dal prossimo anno Stagione a dir poco ‘senza sosta’ per Giannis Antetokoumpo. ‘The Greek Freak’ ha prima trascinato i Bucks in vetta alla Conference, arrendendosi in postseason ai Toronto Raptors (futuri campioni NBA) e conquistando il titolo di MVP. ...

Mercato NBA – Gli Orlando Magic esercitano la team option su Markelle Fultz : Gli Orlando Magic hanno deciso di dare fiducia a Markelle Fultz: la franchigia della Florida ha esercitato la player option presente nel suo contratto Markelle Fultz giocherà anche nel 2020-2021 per gli Orlando Magic. La franchigia della Florida ha deciso di dare fiducia al giovane playmaker che percepirà 12.3 milioni di dollari, una spesa importante per un giocatore che ha giocato solo 33 partite in NBA da quando, nel 2017, venne scelto ...