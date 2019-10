Mercato Juventus | doppio colpo a gennaio | ecco il piano di Paratici!

CalcioMercato Juventus - trattativa tra United e bianconeri : i dettagli : Calciomercato Juventus – Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato di gennaio, ma Ed Woodward vuole a tutti costi evitare “un nuovo Alexis Sanchez“. Il retroscena lo ha svelato oggi l’Express’, ricordando le difficoltà sotto porta dei Red Devils e la volontà di rinforzare l’attacco a disposizione di Solskjaer, ma senza fare follie. Calciomercato Juventus Il cileno fu acquistato a ...

CalcioMercato Juventus : Kanté sarebbe finito nel mirino dei bianconeri : Il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus sarebbe N’Golo Kanté. In Inghilterra spingono sulla notizia ormai da qualche giorno e si dicono sicuri dell’interessamento bianconero. sarebbe Maurizio Sarri ad avere chiesto alla società uno sforzo per il francese che andrebbe a completare la mediana. Ovviamente il prezzo è molto alto (circa 78 milioni di euro) e ci sarebbe una forte concorrenza del Real Madrid che ha bisogno di centrocampisti ...

Mercato Juventus - Dybala torna indispensabile : cambia il suo futuro : Mercato Juventus – L’argentino è stato uno dei migliori in campo nel Derby d’Italia contro l’Inter, che ha permesso ai bianconeri di sorpassare la squadra di Conte e ritrovare la vetta della classifica. Il numero dieci è stato letale in occasione della rete del vantaggio dopo soli 4′ di gioco, sorprendendo con un sinistro potente e velenoso Handanovic. Un gol che mancava da quasi sei mesi a Dybala, che aveva firmato ...

CalcioMercato Juventus : Mandzukic più vicino allo United - c'è il sì di Solskjaer (RUMORS) : La Juventus affronta la pausa per le nazionali come prima in classifica in Serie A, grazie alla bella vittoria nello scontro diretto contro l'Inter di Antonio Conte per 2 a 1. Nonostante il calcio giocato sia uno degli argomenti più chiacchierati, il Calciomercato continua a riempire le pagine dei media sportivi, soprattutto in relazione a quelle società che stanno deludendo e hanno bisogno di rinforzarsi nel mercato di gennaio. Una delle più ...

Mercato Juventus - rivoluzione Paratici : 120 milioni a gennaio - ecco la svolta! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di completare l’attuale rosa messa a disposizione di Sarri con un nuovo centrocampista abile nel palleggio e negli inserimenti negli spazi. Come riportato dalla stampa inglese, e come evidenziato da “Tuttosport” nei giorni scorsi, Pogba resta il primo obiettivo di Fabio Paratici per gennaio. ...

CalcioMercato Juventus - interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

CalcioMercato Juventus - Matuidi potrebbe liberarsi a parametro zero nel 2020 : In questo inizio stagione uno dei giocatori più in forma e decisivi per la Juventus è sicuramente il centrocampista francese Blaise Matuidi: l'ex Paris Saint Germain si sta dimostrando fondamentale per il gioco di Maurizio Sarri, in quanto garantisce quantità ed una discreta qualità negli inserimenti. Il francese però è in scadenza di contratto a giugno 2020 e non ha ancora rinnovato con la Juventus: proprio per questo il rischio di lasciare ...

Mercato Juventus - non solo Tonali : Derby d’Italia per il talento italiano : Mercato Juventus – Questa sera la Serie A si impreziosirà con il big match tra Inter e Juventus, sfida che metterà a disposizione punti pesantissimi in chiave campionato. La sfida tra le due compagini in questione però non si fermerà al mero duello sul campo. Paratici e Marotta infatti stanno continuando a lavorare anche in vista del Mercato, momento in cui si ritroveranno a sfidarsi per Federico Chiesa e Sandro Tonali. Mercato Juventus, ...

Inter - possibile sfida con la Juventus sul Mercato per Tonali (RUMORS) : C'è grande attesa per il derby d'Italia che si giocherà questa sera allo stadio Meazza tra Inter e Juventus. Un vero e proprio scontro diretto per il titolo visto che i nerazzurri sono in testa alla classifica con diciotto punti, a più due proprio sui bianconeri. Un duello che va avanti da anni tra questi due club e che potrebbe trascinarsi anche sul mercato la prossima estate. sfida, dunque, anche tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, il ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic a gennaio potrebbe trasferirsi allo United (RUMORS) : Nonostante manchino diversi mesi al Calciomercato invernale, si parla già di possibile trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società più attive da questo punto di vista sembra proprio la Juventus, che in estate non è riuscita ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni di alcuni esuberi potrebbero portare la dirigenza bianconera ad un lavoro extra a gennaio, con tanti giocatori destinati a ...

Mercato Juventus - nuovo assalto ad Icardi : può arrivare in estate : Mercato Juventus – La prossima sessione estiva di Mercato promette bene. Se il futuro di Dybala con Sarri è tutto da scrivere, anche quello di Icardi non è ben definito. L’argentino ex capitano dell’Inter, è al PSG, ma solo in prestito. Dunque tutto ancora può succedere e di certo Paratici sta continuando a monitorare il tutto. Il giocatori gradirebbe il ritorno in Italia e Torino, anche perchè è molto vicina a Milano, gli ...

CdS – CalcioMercato Juventus : possibile un clamoroso ritorno in italia : Calciomercato Juventus – Nonostante il reparto offensivo della squadra allenata da Maurizio Sarri sia ben fornito (almeno a livello numerico, ndr), la dirigenza del club piemontese sarebbe tentata da un nome a sorpresa. A riportare la notizia, è il quotidiano romano Corriere dello Sport. Fabio Paratici e soci, vorrebbero riportare in italia Stephan El Shaarawy, ex attaccante di Roma e Milan tra le altre. CdS – Calciomercato Juventus: ...

Juventus - secondo CalcioMercato.com Willian si sarebbe offerto ai bianconeri : La Juventus dovrà lavorare molto nel calciomercato invernale, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: a rischio cessione ci sono Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca, con questi ultimi due che sembrerebbero oramai recuperati dagli infortuni della scorsa stagione. Ovviamente la dirigenza bianconera lavora anche sul mercato degli acquisti, in particolar modo ci sono diversi giocatori che interessano e che sono in scadenza di ...

CalcioMercato Juventus - il papà di Haaland : 'Studia Cristiano Ronaldo' : E' una delle rivelazioni della Champions League, grazie a quattro gol in due partite con la maglia del Salisburgo: parliamo della punta norvegese Haaland, che dopo aver realizzato una tripletta contro il Genk, si è ripetuto contro il Liverpool, segnando uno dei gol della squadra austriaca. Attualmente è uno dei più seguiti a livello europeo, anche per la sua giovane età: fra le squadre che sembrano interessate al giocatore ci sarebbe anche la ...