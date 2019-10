Medicina | “La terapia genica è una rivoluzione per le malattie retina”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Prima non c’erano terapie per le graviereditarie della retina associate a mutazioni nel gene Rpr65, Luxurna* rappresenta unaperché agisce sulla causa principale di queste patologie retiniche, ripristinando la funzionalità di una proteina che è assente in questi pazienti”. Così Stefania Bassanini, Market Access Head area Luxturna Novartis, a proposito dellacon cui l’azienda ha vinto il Prix Galien Italia 2019 nella sezioneli per terapie avanzate. “In questein cui c’è la mutazione del gene Rpe65 (come l’amaurosi congenita di tipo 2 di Leber (LCA2) e la retinite pigmentosa di tipo 20 (RP20) – ha precisato Bassanini – manca proprio la proteina che ha un ruolo chiave nella funzionalità del ciclo visivo. LaLuxturna (voretigene neparvovec), inserendo una copia del gene ...

NicolaPorro : #GretaThunberg in odor di #PremioNobel per la Pace? È troppo poco: diamole anche il #Nobel per la Letteratura, la F… - Agenzia_Ansa : Willian Kailin, Peter Ratcliffe e Gress Semenza hanno vinto il #Nobel per la Medicina per la scoperta del modo in c… - repubblica : Ricerca: la caffeina migliora la capacità di lettura [news aggiornata alle 15:14] -