Matteo Renzi contro Conte e Pd | Questi sono idioti | non hanno capito che non voglio

Sondaggi politici elettorali : Matteo Renzi sorpassa Forza Italia - Lega e M5S in calo : In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c’è come di consueto SWG, che ha reso noto l’orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c’è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo ...

Matteo Renzi - Renata Polverini profetica : "Sotto il 5 per cento? Con tre interviste è già arrivato al 4" : Non scioglie la riserva sul suo futuro in Italia Viva, Renata Polverini, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, spiega le ragioni di quello che ormai sembra un imminente addio oltre all'autosospensione dal partito di Silvio Berlusconi. "Io ho scelto Forza Italia perché era il partito delle

Matteo Renzi - il presagio di Paolo Becchi : "Impedirà l'applicazione del taglio ai parlamentari" : Matteo Renzi ha dato vita al suo nuovo partito, Italia Viva, composto al momento da non meno di venticinque deputati e quindici senatori. Occorre almeno riportarli tutti in Parlamento, altrimenti gli aderenti non vedrebbero alcuna convenienza a lasciare un partito più grande come il Pd per approdare

Otto e Mezzo - Paolo Mieli su Matteo Renzi : "Il suo vero obiettivo è fare un nuovo governo Pd-M5s senza Conte" : Paolo Mieli, ospite a Otto e Mezzo da Lilli Gruber svela il vero obiettivo di Matteo Renzi: "L'ex premier mina alla legislatura, lui matura il desiderio di far fuori Giuseppe Conte. Nei suoi disegni il leader di Italia Viva pensa di sostituire il presidente del Consiglio con un altro nome, mantenend

Matteo Renzi e Giuseppe Conte - lo scambio tra Iva e servizi segreti : trattativa al governo : Matteo Renzi fa un passo indietro. L'ex premier rivede la sua posizione nei confronti del governo giallo-rosso e, soprattutto, sulla questione tasse. Il leader di Italia Viva sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo una maggiore flessibilità sulla riduzione del cuneo fiscale, che aveva giudicat

Renata Polverini muore in ginocchio da Matteo Renzi - che disonore : il commento di Alessandro Giuli : Per passare dai saluti romani all' inchino alla Leopolda occorre un salto carpiato con triplo avvitamento ideologico ma pare che a Renata Polverini l' impresa possa riuscire. Dopo essersi autosospesa dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, l' ex segretaria dell' Ugl (il sindacato post f

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi di carcere per fatture false : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, sono stati condannati a un anno e 9 mesi di carcere dal tribunale di Firenze, per aver emesso con la loro società fatture false per un totale di 160 mila

Fatture false - i genitori di Matteo Renzi condannati a un anno e 9 mesi di carcere : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione per aver prodotto Fatture false insieme all'ex socio Luigi Dagostino, anche lui condannato a due anni. La sentenza è stata emessa dal giudice Fabio Gugliotta su richiesta del pm Christine von Borries.Continua a leggere

Matteo Renzi - genitori condannati a un anno e 9 mesi per le fatture false. Pena sospesa : condannati i genitori di Matteo Renzi. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio...

Silvio Berlusconi - Renata Polverini su Matteo Renzi : "Cosa pensa davvero il Cav di lui" : Lamenta di aver subito una mancanza di rispetto e ammonisce quanti, in sostanza, farebbero meglio ad andare direttamente nella Lega o in FdI. Renata Polverini, dopo essersi autosospesa da Forza Italia (e data in grande avvicinamento a Italia Viva di Matteo Renzi), fa il punto della situazione ai mic

Renzi : “Nel PD fanno la guerra al Matteo sbagliato. Leopolda e Papeete non sono la stessa cosa” : Continua il duello a distanza tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e Andrea Orlando. L'ex presidente del Consiglio sembra allargare il tiro a tutto il Pd sostenendo che le ragioni della separazione tra il suo partito e il Pd trovino le loro ragioni proprio nel continuo paragone tra lui e Matteo Salvini: "Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa"Continua a leggere

«Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi» : il tweet di Fiorello svela l'incredibile somiglianza : «Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??». È il tweet di Rosario Fiorello che svela...

Fatture false : chiesti 1 anno e nove mesi per i genitori di Matteo Renzi : I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015: le Fatture considerate false sono due: una da 20mila e l'altra da 140mila euro

Maria Elena Boschi - la telefonata di Dario Franceschini : asse Pd-Conte per fermare Matteo Renzi : Il governo ha un grosso problema: Matteo Renzi. E la sua Italia Viva, dove ben presto potrebbero confluire nuovi esponenti del Pd, pare che siano addirittura dieci. Il gruppo Renziano insomma potrebbe farsi sempre più cospicuo e, in parallelo, l'esecutivo sarebbe sempre più debole. "Renzi è a caccia