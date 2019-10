Marocchini vogliono bere gratis | barista preso a sprangate

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sono finiti dietro le sbarre due violenti nordafricani che durante la notte della scorsa domenica hanno terrorizzato i clienti ed aggredito il proprietario di un bar di Lamezia Terme (Catanzaro). Raggiunti da due pattuglie dei carabinieri, gli stranieri hanno opposto resistenza. Si tratta del 27enne D.A.e del 28enne B.H., entrambi di nazionalità marocchina. Completamente ubriachi ed armati di spranghe di ferro, i due hanno preteso di consumare alcolici senza pagare. Al rifiuto del titolare hanno dato in escandescenze, seminando il panico fra gli avventori. Allertati dalla telefonata di uno dei clienti, i carabinieri della stazione locale si sono precipitati in piazza Mazzini, dove si trova il bar. Entrati nel locale, i militari hanno colto isul fatto mentre cercavano di colpire il proprietario che si difendeva usando un tavolino di ferro come scudo.+++Gli uomini in ...

VgAdele : DANY NEWS TODAY: Vogliono bere gratis ad oltranza: due marocchini a... - CTucudean : @LegaSalvini Tunisini , marocchini e tutti quelli del nord Africa vanno rimpatriati , mentre i veri rifugiati marci… - markbezdicek : RT @Rassegne_Italia: Lamezia Terme, vogliono bene gratis ad oltranza: due marocchini armati di spranga seminano il panico: -