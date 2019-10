Manovra | Gualtieri | ‘privatizzazioni non vanno usate per fare cassa’

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Manovra - Gualtieri : «Bonus 80 euro resta - stop all'Iva non esclude ritocchi» : Manovra, una rivoluzion per la famiglia. Dopo avere annunciato, e poi frenato, quella per la sanità e avere promesso quella green, con relativo stop and go del decreto clima ancora fermo in...

Manovra - Gualtieri : «Stop all'Iva - ma non escluse rimodulazioni. Bonus 80 euro resta» : Manovra, importanti aggiornamenti sul Def arrivano dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla nota di aggiornamento. «La...

Manovra - Gualtieri attende ok Ue : "Siamo fiduciosi" : Il Governo è al lavoro sulla Manovra, che sta elaborando sulla base di quanto previsto nella Nota di Aggiornamento al Def che il consiglio dei ministri ha approvato ed inviato alla Commissione Europea, che adesso dovrà dare l'ok all'impianto previsto da Gualtieri. Prima di avere l'ok definitivo sarà difficile prendere realmente delle decisioni, perché l'Italia ancora non sa se la flessibilità richiesta sul deficit verrà accordata o meno dalla ...

**Manovra : Gualtieri - ‘fiduciosi in ok Ue’** : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Siamo fiduciosi” nel via libera della Commissione europea al Bilancio del governo prefigurato con la Nadef. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Confindustria, sottolineando che il dialogo con Bruxelles “è costante”, e che la flessibilità sul deficit chiesta da Roma “è in linea con le norme europee”. L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘fiduciosi in ok ...

**Manovra : Gualtieri - ‘convergenza su policy’ ** : Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Registro forte convergenza sia tra Nadef e rapporto sia su fattori positivi che menu possibili interventi”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla presentazione del rapporto Csc. “Convergenza analitica e di policy ma struttura numeri di base” verte su “elementi datati perché si basano su scenari pre Nadef di non disattivazione clausole Iva, è scenario ...

Manovra - l’aiutino dell'inflazione previsto da Gualtieri (non si avvera quasi mai) : Oltre alla cospicua dote attesa da Bruxelles (14 miliardi), all'ambiziosa partita ingaggiata per ridurre l'evasione fiscale (7 miliardi) e all'ottimistico bonus dovuto al calo dello spread atteso (6 miliardi) la prossima Manovra di bilancio conterà molto anche su un rialzo dell’inflazione

Manovra : Gualtieri - ‘da governo precedente conto di circa 35 mld : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo trovato un conto, quello che ho chiamato del Papeete, che rappresenta un macigno non piccolo. Non solo c’erano i 23 miliardi delle clausole di salvaguardia ma c’era pure un accordo con l’Europa che prevedeva un ulteriore riduzione del deficit. Un conto di circa 35 miliardi. Lavorando molto duramente siamo arrivati a coprire quasi tutto anche perché questo governo ha determinato ...

Manovra : Gualtieri - ‘in 2020 disinnescata clausola Iva - dimezzata in 2021’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Noi disinneschiamo la clausola di salvaguardia nel 2020 con zero aumento dell’Iva e abbiamo dimezzato quella dell’anno successivo. E la vogliamo eliminare completamente l’anno ancora dopo”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. L'articolo Manovra: Gualtieri, ‘in 2020 disinnescata clausola Iva, dimezzata in 2021’ ...

Manovra : Gualtieri - ‘scuola è priorità - non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ...

