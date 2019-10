Manovra | Gualtieri | “Daspo ai commercialisti e tassazione contante sono fake news

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Il daspo aie ladel”. E allo studio non c’è neanche il carcere per gli evasori. In audizione davanti alle commissioni Finanze il ministro dell’Economia, Roberto, fa il punto sulla nascente legge di Bilancio e lamenta che “mi tocca ogni giorno smentire”. Il daspo per i, dice, “non esiste” e aggiunge che anche le manette agli evasori “nonallo studio”, ma “ci sarà più contrasto alle evasioni e frodi con le tecnologie esistenti”. I– ha proseguitodavanti alle commissione Finanze di Camera e Senato –una categoria molto importante, con cui contiamo di avere un rapporto molto proficuo come sulla questione degli Isa. Non considereremo sperimentali e facoltativi gli Isa, ma si adotteranno ...

Corriere : Gualtieri: «Conti, servono 14 miliardi. Salvini ha aperto la crisi per non fare la manovra» - TgLa7 : Gualtieri: 'Salvini si è dimesso perché non voleva fare la manovra' - ricpuglisi : Nel conto del #Papeete ci sono dentro anche i minibot di @borghi_claudio. Bravo @gualtierieurope che ricorda la co… -