Mafia | Maria Falcone | ' su Brusca Cassazione ha dato risposta a richiesta giustizia'

Mafia : Maria Falcone - ‘Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “Un Personaggio ancora ambiguo e non meritevole di ulteriori benefici”. Così Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla Mafia nel 1992 e presidente della Fondazione Falcone, commenta la notizia della richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali del pentito Giovanni Brusca. L’ex boss di Cosa Nostra, in carcere da 23 anni, fu l’uomo che innescò ...