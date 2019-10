M5S : Italia 5 Stelle al palo - 1 eletto su 5 non ha versato - si temono contestazioni/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Pochissimi – assicura Adelizzi all’Adnkronos – hanno versato meno dei 1.500 euro richiesti, qualcuno ha addirittura donato di più, anche 4mila euro”. Il deputato campano si dice convinto che non serviranno ‘richiami’ per chi sta temporeggiando, un ‘must’ degli anni precedenti. “Il budget lo centreremo”, profetizza ancora Adelizzi. E un deputato, che ...

Sondaggi politici elettorali : Matteo Renzi sorpassa Forza Italia - Lega e M5S in calo : In questi primi giorni del mese di ottobre sono stati pubblicati diversi Sondaggi politici. Tra i tanti istituti di ricerche c’è come di consueto SWG, che ha reso noto l’orientamento di voto degli Italiani. Rispetto alla settimana precedente ci sono delle variazioni importanti. Innanzitutto c’è da segnalare il sorpasso del partito di Matteo Renzi nei confronti di Forza Italia, che sta perdendo sempre più consensi tra i cittadini. In secondo ...

Sondaggi elettorali Swg - crescono sia il PD che Italia Viva - in crollo il M5S : Sondaggi elettorali Swg, crescono sia il PD che Italia Viva, in crollo il M5S Italia Viva di Renzi cresce e si rafforza secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. Eppure, e qui sta la sorpresa, non lo fa a spese del PD, che pure aumenta i suoi consensi. A perdere, e neanche poco, è il Movimento 5 Stelle. Sono voti pentastellati che si spostano verso l’odiatissimo Renzi? Molto improbabile. La spiegazione più attendibile è che il ...

L'Italia conferma l'acquisto degli F35 (che il M5S non voleva) : "Fedeli ai patti" : Il premier Conte ha confermato il rispetto della commessa al Segretario di Stato Mike Pompeo: il nostro Paese acquisterà 90...

Sallusti e i poliziotti uccisi : "Pd e M5S pensano allo Ius soli - chissà se adesso...". Vergogna italiana : L'emergenza sicurezza non è né "una percezione" né una "vicenda politica", ma la dura realtà. Alessandro Sallusti, sul Giornale, commenta la vicenda di Trieste, con due poliziotti freddati in Questura da un dominicano immigrato regolare, con un misto di rabbia e amarezza: "Hai voglia a gettare acqua

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5S : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

M5S : Ferrara - ‘italiani come gli altri’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – I Cinquestelle “non hanno una posizione originaria se non il vaffanculo di un comico in piazza. Una posizione carica di destino, ma fragile. Per cui è facile dire non andiamo in tv e poi occuparla, propagandare il rigore e poi dimostrarsi italiani come gli altri. Hanno preso il 32 per cento e in democrazia è rispettabile, poi si sono alleati con un bullo che andava cacciato e così poi con il Pd, anche ...

Italia Viva al 4 - 3% - PD - Lega e M5S in calo. Cosa dicono gli ultimi sondaggi : La marcia della politica Italiana verso il “nuovo, strano bipolarismo” (come lo abbiamo definito la scorsa settimana) continua. La Supermedia dei sondaggi conferma che il quadro politico è in evoluzione, con l'ingresso di Italia Viva – il nuovo soggetto frutto della scissione di Matteo Renzi dal Partito Democratico – ma non solo. In atto vi sono tendenze che, per essere intepretate al meglio, vanno guardate in un'ottica di medio termine. ...

Iva - continua la lite tra Pd e Italia Viva. Castelli (M5S) apre a dibattito : “Indegno che si debba pagare il 22% su assorbenti femminili” : “Dire che si voleva aumentare l’Iva vuol dire mistificare“. Da Palazzo Chigi il messaggio è arrivato chiaro: non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di aumenti delle aliquote, se non quella poi scartata che prevedeva un meccanismo di bonus-malus in caso si uso del contante o della moneta elettronica. All’interno della maggioranza, e in particolare tra Partito democratico e i renziani di Italia Viva, il dibattito ...

Sondaggi : la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5S sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

La “mina Renzi” su asse Pd-M5S. Tensioni tra dem e Italia Viva : Una sferzata al Partito Democratico, una carezza al Movimento 5 Stelle. Una strategia, quella adottata da Matteo Renzi, per scardinare l'asse tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e accreditarsi come azionista di maggioranza al posto dei dem. E quello che fino a ieri era un sospetto che circolava tra i parlamentari Pd, ora sembra trovare conferma nell'intervista-manifesto rilasciata dal senatore di Rignano. Quattro lunghe pagine fitte di ...

Italia Viva vuole i seggi al centro di Camera e Senato - battaglia per far trasferire il M5S verso sinistra e avvicinarsi ai banchi di Forza Italia : In 24 ore ha scaricato Romano Prodi ironizzando sul soprannome di “Mortadella” e ha difeso Silvio Berlusconi sostenendo che indagarlo per le stragi mafiose del 1992 e 1993 – secondo lui “senza uno straccio di prova” – è un “pessimo servizio” che i pm fanno “alle istituzioni”. E ora Matteo Renzi vuole tradurre l’avvicinamento a Forza Italia e l’allontanamento dal partito che ...