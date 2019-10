Lutto nel mondo della moda | Giorgia aveva 61 anni La sua città senza parole

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - l’11 del Milan con Spalletti - Mazzola contro Conte e la Juve : Lutto NEL mondo DEL calcio – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato ...

Lutto nel mondo della moda : morta Giorgia Mattioli - erede di Franco Mattioli : Giorgia Mattioli, stilista, imprenditrice tifosa del Bologna Calcio ed erede di Franco Mattioli, l'uomo che aveva fondato nel 1978 la GianFranco Ferré S.p.A, si è spenta a 61 anni. La morta risale a giovedì scorso ma la notizia, per volontà della famiglia, è stata diffusa solo in queste ore dopo i funerali.Continua a leggere

Lutto nel cinema : l’amato comico Rip Taylor è morto dopo un malore improvviso : Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore americano amatissimo da tutti. Parliamo di Rip Taylor, comico molto noto in patria e soprannominato “The king of confetti”, che sarebbe come dire il re dei coriandoli. Rip Taylor è morto domenica 6 ottobre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, aveva 84 anni. La settimana prima della sua morte era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale a seguito di un malore. ...

Grave Lutto nel mondo della musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Poliziotti uccisi nella Questura di Trieste : oggi Lutto cittadino - continuano le indagini : Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha dichiarato il lutto cittadino e questa sera è prevista una fiaccolata spontanea che partirà nei pressi della Questura, il luogo in cui ieri si è consumata una tragedia che ha sconvolto l'Italia: due agenti di polizia sono stati uccisi da Alejandro Augusto Stephan Meran, un uomo di 29 anni che era stato condotto in commissariato dopo il furto di un motorino.Continua a leggere

Lutto nel calcio - Isaac Promise deceduto all'improvviso per un malore in palestra : Negli ultimi giorni il mondo del calcio è stato caratterizzato da numerosi decessi associate a morti quasi inaspettate: a settembre prima Ricksen (deceduto per SLA) poi il difensore Maynard, ucciso in una sparatoria ad Amterdam. Settimana scorsa è invece morto sul rettangolo da gioco un giovane uruguaiano per un arresto cardiaco, mentre proprio il 2 ottobre è deceduto il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi, scomparso dopo una lunga malattia. ...

Lutto nel mondo della moda : Tamara Fiorini non ce l’ha fatta - se n’è andata a 43 anni : Era diventata un simbolo Tamara Fiorini, la stilista riminese scomparsa per sempre nei giorni scorsi a causa di un terribile male contro il quale combatteva ormai da tempo: la leucemia. Era una donna solare, energica e sempre col sorriso sulle labbra ma anche una moglie e una mamma meravigliosa. Tamara è morta a soli 43 anni domenica scorsa in ospedale dove era stata costretta a letto dopo l’ennesimo ricovero per l’aggravarsi delle sue ...

“Ci mancherai - Giorgio”. Lutto nel mondo dello sport : lascia moglie e due figli : Il mondo del calcio e dello sport tutto dice addio a Giorgio Squinzi, il proprietario del Sassuolo e della Mapei è morto: aveva 76 anni. Da tempo era gravemente malato, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul decesso. Ex Presidente di Confindustria per 12 anni, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all’innovazione. Appassionato di ciclismo, il padre Rodolfo era stato per qualche anno professionista di questo ...

Notizie del giorno – Grave Lutto nel mondo del calcio - calciatore di Serie A coinvolto in uno scandalo : Grave lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese.“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica ...

Piange il calcio spagnolo - è morto Lozano : grave Lutto nelle ultime ore [DETTAGLI] : grave lutto nelle ultime ore che ha colpito la Spagna. E’ morto infatti nella sua città natale di Alginet l’ex portiere Alfredo Greus Lozano, decano dei giocatori del Real Betis e portiere della formazione di Siviglia, in seconda divisione, dal 1944 al 1946. Nato nel 1921 Lozano ha iniziato la carriera al Saragozza, poi l’importante esperienza al Betis nell’ultima parte della stagione 1943-1944, il debutto ufficiale ...