LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 L’ha battuto una potenza come la Cina, ha fatto la gara della vita, è stata perfetta. Non ci crediamo ancora. Le Fate sono giù nel palazzetto strette attorno a Enrico Casella: in finale per appena tre centesimi, oggi di bronzo. UNA FAVOLA! 16.58 Vincono gli USA con 172.330, quinto titolo consecutivo. Russia seconda con 166.529,TERZA CON 164.796. 16.58 FATE. VI AMIAMO. GRAZIE DI TUTTO. Mai nella mia vita avrei pensato di poter festeggiare un bronzo con la squadra ai. AVETE FATTO LA MAGIA DELLA VITA! 16.57 SUL PODIO DOPO 69 ANNI! FESTA TOTALEEEEEEEE! UN TRIPUDIO FANTASMAGORICO!sul podio nella gara regina dei. 16.56 E’ FINITAAAAAAAAAAA!164.796! BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Abbiamo battuto la Cina per mezzo punto (164.230). 16.57 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 11.933. ...

