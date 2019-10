LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Grazie alle Fate, grazie all’. Grazie a voi per averci seguito. Rimanete con noi per cronache, pagelle, approfondimenti, dichiarazioni e tanto altro ancora. QUESTA E’ LA PAGINA PIU’ BELLA DELLA NOSTRA STORIA GINNICA. (Forse) più dell’oro mondiale all-around di Vanessa Ferrari. 17.02 Stanno piangendo tutte. Il trucco si scioglie, maschera e rossetto non tengono, i body bianco-neri sono matidi di gioia. Questo il quintetto dell’impresa: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Non ci credono nemmeno loro. APOTEOSI PURA. 17.01 Non ci sono più aggettivi, parole, sostantivi, verbi. Strappate tutti i dizionari possibili e ungetevi di magnesia. SIAMO SUL PODIO AI! Al primo anno da senior, contro tutti i pronostici, contro le ...

