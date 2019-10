L' Italia in maglia verde contro la Grecia

Dalla maglia verde a Balotelli e De Rossi - Mancini sincero alla vigilia di Italia-Grecia : “a loro due ci penseremo più avanti” : Roberto Mancini a 360 gradi: dal Derby d’Italia alle scelte per le sfide di qualificazione ad Euro2020 contro Grecia e Liechtenstein La Serie A si ferma per dare spazio alla Nazionale di Roberto Mancini, che sfiderà la Grecia sabato per le qualificazioni ad Euro2020. Il ct azzurro è pronto per mettersi al lavoro con i suoi giocatori in vista del match e oggi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dal ritiro di ...

Italia-Grecia - la Nazionale in campo con una maglia verde. Ma non è la prima volta che gli azzurri cambiano colore del kit di gara : Gli azzurri diventano verdi. Nel match Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico, che potrebbe regalare il pass per l’Europeo, la Nazionale vestirà una maglia speciale di colore verde, ideata dalla Puma in collaborazione con la Figc. Il colore, spiega in una nota la Federcalcio, “si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli azzurri”. ...

Nazionale - la Figc presenta il nuovo kit Rinascimento : Italia-Grecia con la maglia verde [VIDEO] : Direttamente dagli archivi, rinnovato per una nuova generazione di giocatori, PUMA Football ha creato un kit verde per la Nazionale che si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli Azzurri. Il kit segna una nuova era per la Nazionale nel momento in cui un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo importante nella rosa Azzurra. Con motivi ...

Ciclismo - Mads Pedersen in maglia iridata : quando torna in gara il Campione del Mondo? Appuntamento in Italia! : Mads Pedersen si è laureato Campione del Mondo domenica scorsa sconfiggendo il nostro Matteo Trentin e lo svizzero Kueng nella volata a tre che ha assegnato il titolo iridato nello Yorkshire. Il danese si è imposto in maniera inattesa, non era minimamente considerato alla vigilia della prova in linea e anche quando si è trovato davanti nel gruppo dei cinque attaccanti non sembrava in grado di piazzare la stoccata vincente. Il 23enne ha stupito ...

Basket : Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale - si ferma a 114 il conto delle sue presenze con la maglia dell’Italia : L’avventura in Nazionale di Daniel Hackett termina qui. Finisce, dopo 114 partite, il rapporto tra l’attuale play del CSKA Mosca e la maglia dell’Italia, arrivato al capolinea con gli ultimi Mondiali di Cina 2019. A rivelarlo è Hackett stesso, in un’intervista rilasciata ad Alberto Marzaglia di Eurodevotion. Queste le parole del pesarese: “Credo di essere arrivato ad un bivio, o meglio al capolinea. Con grande ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Samuele Battistella : “Non ci credo - sono felice per l’Italia : dormirò con la maglia iridata addosso” : L’Italia festeggia nello Yorkshire grazie a Samuele Battistella che ha conquistato un’incredibile medaglia d’oro nella prova in linea under 23 ai Mondiali 2019 di Ciclismo, il veneto ha trionfato grazie alla squalifica di Eekhoff che è stato punito per un traino nella prima fase di gara. Il 20enne, che il prossimo anno passerà professionista con la NTT, ha rilasciato le prime dichiarazioni subito dopo aver vestito la maglia ...

Basket - Serie A 2019-2020 : ufficiale l’arrivo di Alessandro Gentile a Trento - quarta maglia Italiana della sua carriera : L’Aquila Basket Trento, sponsorizzata Dolomiti Energia, ha ufficializzato pochi minuti fa l’approdo di Alessandro Gentile in bianconero. Si tratta del colpo più importante della storia della società presieduta da Luigi Longhi. L’accordo è di durata biennale: un investimento non circoscritto a pochi mesi, dunque, quello che viene dato in mano a coach Nicola Brienza. Per Gentile si tratta della quarta maglia italiana in carriera, ...

Calcio femminile - Giorgia Spinelli si racconta : “Giocare in Francia è un sogno - voglio la maglia dell’Italia” : ESCLUSIVA OA SPORT – Credere fortemente nei propri sogni perché il duro lavoro paga. Ne sa qualcosa Giorgia Spinelli, classe 1994, calciatrice di riferimento dello Stade de Reims, compagine francese neopromossa nella Division 1. Una grande annata per Spinelli, centrale difensivo del club transalpino, che ben si è distinta in questa esperienza all’estero nella stagione scorsa. La nostra portacolori si è ritagliata un ruolo da ...

Tennis - Francesca Di Lorenzo sogna di vestire l’azzurro : “Mi piacerebbe giocare la Fed Cup con la maglia dell’Italia” : Si racconta dalle pagine della Gazzetta dello Sport alla vigilia dell’esordio agli US Open 2019 la giovane Tennista statunitense, ma di evidenti origini italiane, Francesca Di Lorenzo. La 22enne nata a Pittsburgh, in Pennsylvania, da genitori campani spostatisi negli Stati Uniti per ragioni lavorative, si era messa in evidenza già lo scorso anno riuscendo a raggiungere il secondo turno partendo dalle qualificazioni e attirando ...