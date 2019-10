Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – Importante evento quello che si terràe che sarà tenuto dalledi Roma. ‘Like a Woman’ permetterà l’informazione e il supporto per la tutela della donna e consentirà alledi potenziare il proprio impegno quotidiano., mercoledì 9 ottobre 2019, alle ore 10, presso il” di via Bernardino Ramazzini 15, a Roma, ledi Roma e provincia presenteranno il percorso “Like a Woman”, per mettere alla tutela, il sostegno e la valorizzazione dell’universo femminile. L’iniziativa si svolge nell’ambito della V “Ottobrata Solidale” promossa dalledi Roma aps, dall’Unione SportivaRoma e dalla FAP (Federazione Anziani e Pensionati)Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del ...

romadailynews : ‘Like a Woman’, domani al centro Salvamamme la presentazione del progetto delle #ACLI… - liliylovesmikey : @SweetbabyHar Trampoline di Zayn e Woman Like Me delle Little Mix La tua? - SimoneGuardiano : Nuovo post dal #MGW19 @VicPageGG per te -