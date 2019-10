Lettera per una svolta green ma l' Italia non firma

2 Nobel per la Letteratura. Greta in pole per la Pace : Saranno due i Nobel per la Letteratura assegnati quest'anno, un fatto che non accadeva da settant'anni. E quest'anno il Nobel per la Pace potrebbe riservare una sorpresa, andare alla giovanissima Greta Thunberg. Da lunedi' si apre la settimana dei riconoscimenti che premiano l'eccellenza intellettuale e umanistica. Si comincia con quello per la Medicina e la Fisiologia, a cui seguiranno nei giorni successivi quelli per la Fisica, la Chimica e la ...

Nobel per la Letteratura 2019 - i vincitori saranno due e il premio sarà “meno eurocentrico e meno maschile” : Il Nobel per la Letteratura quest’anno avrà due premiati. Giovedì 10 ottobre a Stoccolma verrà annunciato il nome del vincitore del 2019 e quello del 2018. Scelta obbligata dopo che l’autunno scorso nessun premio era stato assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva travolto l’Accademia svedese e aveva portato alle dimissioni di gran parte dei giurati. A togliere di mezzo l’imbarazzo degli accademici erano ...

Ilaria Cucchi - Lettera aperta su Leggo al fratello Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Cucchi - l’ultima Lettera di Stefano la sera prima di morire : “Puoi fare qualcosa per me? Rispondimi”. Il legale Anselmo : “Voleva vivere” : L’ultimo appello, la sera prima di morire, scritto in una lettera. Firmato Stefano Cucchi. “Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me, per favore rispondimi“. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, dove si svolge il processo Cucchi bis, è stato l’avvocato della famiglia del geometra romano, Fabio Anselmo, a mostrare la missiva che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di perdere la vita. Una lettera indirizzata a ...

Cucchi - mostrata la Lettera scritta da Stefano la sera prima di morire : “Per favore rispondimi” : Nel corso del processo Cucchi Bis l'avvocato Fabio Anselmo ha mostrato nell'aula bunker di Rebibbia la lettere che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di morire, indirizzandola a Francesco, uno degli operatori del Ceis, che aveva frequentato per uscire dal tunnel della droga: "La grafia è quella di una persona fortemente sofferente. Ne siamo entrati in possesso in modo rocambolesco".Continua a leggere

Meghan Markle fa causa a tabloid britannico che ha pubblicato una sua Lettera privata. Il principe Harry furioso : “Così ho perso mia madre” : Meghan Markle ha fatto causa al Mail on Sunday accusando il tabloid britannico di aver pubblicato illegalmente una delle sue lettere private. Lo rende noto la Bbc, citando un comunicato del principe Harry, in cui si afferma che la coppia reale è stata costretta a procedere contro una “propaganda inarrestabile”. E aggiungendo: “Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie che è vittima delle stesse potenti forze“, riferendosi ...

Meghan Markle ha fatto causa al Mail on Sunday per aver pubblicato una sua Lettera privata : Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, ha fatto causa all’editore del tabloid britannico Mail on Sunday, che a febbraio aveva pubblicato senza autorizzazione una sua lettera privata indirizzata a suo padre. Con un comunicato diffuso martedì, il principe Harry

Australia emette monete da un dollaro - una per ogni Lettera dell’alfabeto : Da oggi saranno distribuite in Australia milioni di monete da un dollaro attraverso gli uffici postali di tutto il Paese, con immagini che celebrano, ad esempio, le “invenzioni” Australiane come l’esky (ghiacciaia portatile per picnic), Hills Hoist (stendi panni rotante da giardino), il tortino di carne “meat pie” e il “vegemite” (estratto salato di lievito da spalmare sul pane). ogni moneta è ...

Conversano - Lettera a Serena : “Per colpa tua mia madre non mi ha rivolto la parola per settimane” : Giovanni Conversano lettera su Di Più a Serena Enardu: nuove rivelazioni dopo Uomini e Donne Giovanni Conversano continua a fare rivelazioni sull’ex fidanzata Serena Enardu, conosciuta anni fa a Uomini e Donne. Ora che la sarda è protagonista di Temptation Island Vip, l’ex tronista è tornato a farsi vivo prima su Instagram, dove non sono […] L'articolo Conversano, lettera a Serena: “Per colpa tua mia madre non mi ha ...

“Milly Carlucci diffida Mediaset perché l’hanno copiata”. Lei smentisce. Ma Dagospia mostra la Lettera dell’avvocato… : “Milly Carlucci, attraverso il suo legale, invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici Celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le stelle“. Peccato che la trasmissione di Canale5 sia la trasposizione con le celebrità del format “Amici“, creato da Maria De Filippi 19 anni fa”. Questo il flash uscito su Dagospia nella tarda mattinata del 27 settembre. ...

Davide Cassani strappalacrime : la Lettera per il 40° compleanno di Michele Scarponi è commovente : Davide Cassani ricorda Michele Scarponi nel giorno del suo 40° compleanno: il pensiero speciale del ct della Nazionale italiana di ciclismo Michele Scarponi avrebbe compiuto 40 anni ieri e a due anni dalla sua tragica scomparsa, a causa di un incidente stradale mentre si allenava per le strade di Filottrano, in tantissimi gli hanno rivolto un pensiero speciale. Tra coloro che ieri hanno voluto ricordare l’Aquila di Filottrano ...

Fine settembre intenso per G. Palmerini : a Pesaro Arte & Cultura e al Premio Letterario Montefiore : Premio alla Cultura al prestigioso “Montefiore” e Ospite d’onore nel capoluogo marchigiano Sarà un Fine settimana intenso per Goffredo Palmerini

Il futuro dello Stadio Meazza/ Lettera aperta di Claudio Trotta al sindaco di Milano : In vista della discussione riguardo alla costruzione di un nuovo Stadio a Milano, interviene Claudio Trotta organizzatore di concerti

Viareggio - la Lettera del sindaco agli altri primi cittadini toscani : “Io amico di Grillo mi batto per accordo civico Pd-M5s per le regionali” : Capannori, un paesone di 40mila abitanti, a due passi da Lucca, maggio 2009. Infiamma il clima elettorale. Il centrosinistra punta su Giorgio Del Ghingaro, 60 anni, tributarista, gran tifoso della Juventus: ha già vinto 5 anni prima e ora ci riprova. Con un sostegno inatteso: quello di Beppe Grillo. Il comico genovese il 15 maggio del 2009 sale sul palco, in piazza Moro, assieme altri sostenitori di Del Ghingaro. Il gruppo locale degli amici di ...