Le leggende di Bologna e Real Madrid in campo al Dall’Ara

Spettacolo al Dall’Ara - in campo le leggende di Bologna e Real Madrid : Nella serata di domani a partire dalle ore 19, allo stadio Dall’Ara ci sarà il momento più importante della festa dei 110 anni del Bologna, prevista la sfilata di circa un centinaio di ex giocatori che hanno scritto la storia del club, presente anche Roberto Baggio, poi la partita contro le leggende del Real Madrid. In campo, nelle fila dei blancos, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Ivan campo, Amavisca, Arbeloa, Karembeu e Munitis, ...