Le icone e gli sfondi animati di OnePlus 7T sono scaricabili per altri smartphone OnePlus

Renzi : “Per Prodi Italia Viva è uno yogurt? Veramente lo chiamavano ‘er Mortadella’. Taglio parlamentari? Lo voterò - non sono rosicone” : “Prodi mi ha preso in giro definendo Italia Viva “uno yogurt”. Detto tra di noi con un sorriso, Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto che lo chiamano ‘er Mortadella’. Quindi, eviterei nel suo caso”. Risponde così, a L’Aria che Tira (La7), il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, alla battuta pronunciata da Romano Prodi sul neo-partito dell’ex segretario dem. Renzi poi attacca il Pd: “Se c’è una cosa bella in Italia Viva è ...