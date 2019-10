Le forze di sicurezza afghane hanno detto di avere ucciso il capo di al Qaida nel subcontinente indiano - i talebani negano tutto : Le forze di sicurezza afghane hanno detto di avere ucciso il capo di al Qaida nel subcontinente indiano , Asim Umar, in una operazione nell’Afghanistan centrale a fine settembre. Lo hanno fatto sapere su Twitter, allegando una foto del presunto corpo di

Le forze di sicurezza del Ruanda hanno ucciso 19 persone che venerdì avevano partecipato a un attacco in una popolare meta turistica : Le forze di sicurezza del Ruanda hanno detto di aver ucciso 19 persone che facevano parte di un gruppo che venerdì aveva attaccato il popolare Parco nazionale dei Vulcani, uccidendo 14 persone . Un portavoce della polizia ha detto che altre 5

forze dell’ordine - al via 12mila assunzioni : chiamate dopo l’ok della Corte dei Conti. Il premier : “Sicurezza priorità per il governo” : Manca solo il lasciapassare della Corte dei Conti, poi le chiamate potranno partire. Sono quasi 12mila le assunzioni tra le Forze dell’ordine previste dalle tabelle pubblicate sul sito del ministero della Pubblica amministrazione. Lo sblocco è previsto da un decreto già firmato: uno degli ultimi atti del governo gialloverde. L’infornata interesserà tutti di corpi, dalla Polizia ai Vigili del fuoco. Un “segnale importante” ...

Usa : Trump - ‘grande lavoro forze sicurezza Texas - situazione dura e triste’ : Washington, 1 set. (AdnKronos) – “Grande lavoro svolto dalle forze di sicurezza in Texas nella gestione della terribile tragedia e nella sparatoria di ieri. Grazie anche all’Fbi e a tutti gli altri. Una situazione molto dura e triste”. Così su twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in merito alla sparatoria in Texas.L'articolo Usa: Trump, ‘grande lavoro forze sicurezza Texas, situazione dura e ...