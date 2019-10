L’autista di Falcone | “Brusca? Non merita pietà”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “E’ un essere ignobile che nonnessuna pietà. Credo che sia stata fatta giustizia, la concessione dei domiciliari sarebbe stata un’ulteriore offesa ai parenti delle vittime di questo essere immondo”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe Costanza, l’austista del giudice Giovannisopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, commentando la decisione della dal collaboratore di giustizia, , l’uomo che azionò il telecomando condannando a morte il giudice antimafia, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Brusca continuerà a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia. “Per quanto mi riguarda dovrebbe trascorrere il resto della sua vita in carcere – aggiunge -. Credo che i benefici di cui ha goduto siano più che sufficienti”. Al pentimento di Brusca ...

