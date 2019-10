L’addio della fidanzata del poliziotto ucciso a Trieste | la sua lettera al compagno

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) Valentina Sorriso Saponaro è ladel compianto Matteo Demenego, uno dei due carabinieri uccisi adurante una sparatoria in questura. Ha scritto una bellissimaaperta al suoche non c’è più e l’emozione nel leggerla è devastante. “Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente. Mi prenderò io cura dei nostri gatti,nostra casa, ma tu promettimi che ti prenderai cura di me, dei nostri gatti,tua famiglia e di tutte le persone che ti amano! Nulla avrà senso senza di te, ma so che tu ci sei per me, come ci sei sempre stato”, scrive la donna. Nella foto postata su Facebook, Matteo e Valentina sorridono. Ignorano che cosa sarebbe successo di lì a poco. Ignorano, probabilmente neanche immaginano, che cosa sarebbe accaduto venerdì 4 settembre nella questura dove lavorava il carabiniere Demenego,dal 29enne dominicano Alejandro ...

