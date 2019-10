La street art che puoi apprezzare solo da molto in alto

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) Grandi operazioni artistiche urbane senza confini di spazio e superficie: così possono essere definite le opere del duo francese Ella & Pitr, per le quali la semplice etichetta murales sembra essere riduttiva e per nulla chiarificatrice. Pareti, ma soprattutto piazze, sono ricoperte da personaggi enormi e sonnolenti, che si adattano al perimetro degli spazi invadendolo e trasformandolo. Una tipologia diart che, come potete vedere nella nostra gallery, si puòappienodall’. I colori prediletti sono quelli della bandiera francese – rosso, blu e bianco – mentre i soggetti rappresentano una denuncia verso la crisi globale che porta migranti e poveri a dormire per le strade, in dialogo con altri progetti più leggeri e disimpegnati. Laart chedainWired.

