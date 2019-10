La società che controlla la borsa di Hong Kong ha rinunciato all’acquisizione delle borse

Questo Joker è figlio di una società malata che lo corrode. Ed è disperatamente umano : Ricordo ancora le parole della mia insegnante di recitazione: “Anche un criminale una volta è stato bambino e ha avuto un percorso di vita che lo ha condotto a compiere atrocità, perciò non giudicatelo mai. Capitelo profondamente, entrate nel suo mondo, vivetelo, credete in lui e sarete credibili agli occhi del pubblico”. Ieri sera, mentre mi scorrevano davanti le immagini di Joker, il film di Todd Phillips, queste frasi che tante volte avevo ...

Tonelli : domanda che ci poniamo da poliziotti è se società ci sostiene e difende : Roma – “Lo stato di soggezione in cui operano gli operatori delle forze dell’ordine è qualcosa di drammatico. La domanda che ci facciamo come poliziotti: questa società che difendiamo ci sostiene e ci difende? Quando si arriva ad atteggiamenti cruenti con persone per strada, le forze dell’ordine montano in macchina e se ne vanno perché rischiano di rovinarsi la vita, finiscono sotto processo, si devono pagare gli avvocati e hanno finito di ...

Gravina : “Basta ricatti alle società da parte di criminali mascherati da tifosi” : Italia Oggi intervista il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il tema è la nuova responsabilità oggettiva nel calcio, introdotta dal Consiglio federale. In base a essa, se le squadre avranno adottato i modelli di comportamento stabiliti dalla Federazione non avranno conseguenze in caso di comportamenti inopportuni dei loro tifosi. “E’ una svolta epocale. Una volta entrata a regime, la modifica sulla responsabilità dei club ...

Lucca - corruzione per l’utilizzo di protesi ortopediche : nei guai medici e società : Quindici persone sono state indagate per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sull'impianto di protesi ortopediche in una clinica privata lucchese convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce un sistema truffaldino per aggirare i limiti di spesa imposti dalla Regione Toscana.Continua a leggere

C’è una società di luce e gas che ora accetta pagamenti in bitcoin : L’operatore dell’energia e del gas Sorgenia apre alla possibilità di pagare in bitcoin alcuni servizi forniti ai propri clienti. La società ha annunciato ieri la partnership con la startup italiana Chainside, che opera come uno dei principali sistemi di pagamento italiani per la più famosa delle criptovalute. In questo modo Sorgenia sarà la prima compagnia in Italia a introdurre nel settore della digital energy la possibilità di sfruttare i ...

Ora anche la società elettrica vende difese dai cyber attacchi : Le reti dell’elettricità sono a rischio attacchi cyber (Getty Images) Roma – La società elettrica israeliana non venderà più solo energia, ma anche cybersecurity. Israel Electric, l’azienda di Stato che dà luce al paese mediorientale, ha lanciato sul mercato una piattaforma di sicurezza informatica, per gestire gli attacchi hacker alle infrastrutture critiche, come centrali e reti elettriche. L’azienda ha già clienti in Brasile e ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Sono stati assolti tre ex dirigenti della società che gestiva la centrale nucleare di Fukushima nel 2011 : In Giappone Sono stati assolti tre ex dirigenti di Tepco, la società elettrica che gestiva la centrale nucleare di Fukushima, che nel 2011 era stata colpita da un terremoto e da uno tsunami che provocarono la fusione dei noccioli di tre

Whirlpool - chi è il consigliere Alberto Ghiraldi della società Prs che rileverà il sito di Napoli : la sua avventura fallimentare con la Nomos : L’annuncio è arrivato nella sacralità delle stanze del ministero dello Sviluppo Economico: la società a cui Whirlpool vuole vendere lo stabilimento di Napoli è Prs-Passive Refrigeration Solutions SA, società svizzera con sede a Lugano. Nelle intenzioni dell’azienda americana di elettrodomestici sarà dunque la Prs a farsi carico delle centinaia di lavoratori campani in un’avventura che dovrebbe portare alla commercializzazione ...

Giovanni Castellucci si è dimesso da amministratore delegato di Atlantia - la società che gestisce le autostrade italiane : Giovanni Castellucci si è dimesso da amministratore delegato di Atlantia, la società della famiglia Benetton che gestisce tra le altre cose le autostrade su concessione dello stato. La notizia è stata diffusa con una nota alla fine di un consiglio

Razzismo a Verona – La società attacca - etichetta razzista scucita. Rispetto per i veronesi : Razzismo a Verona – Il Verona ci tiene a chiarire che i fischi udibili nel corso della partita non sono di natura razzista ma di pura protesta contro le decisioni arbitrali Razzismo a Verona – La posizione del club è quella dell’attacco più che quella della difesa. Comunicano che i fischi erano inevitabili per protestare contro decisioni arbitrali che lasciano molto perplessi. I tweet della Società: “I ...

Sarri risponde a Tardelli : “Ho sempre pensato che la Juve fosse la società più forte” : Sulla Stampa oggi Tardelli scrive a Sarri che ora capirà che le vittorie della Juve non erano figlie di aiuti e fortuna. E Maurizio Sarri nella conferenza stampa di oggi, per il suo esordio in panchina contro la Fiorentina dopo la polmonite, ha risposto “Ho sempre detto che la Juventus è la squadra più forte, anche dal punto di vista societario. In questi mesi mi sono reso conto che la forza della Juve è nell’organizzazione, nella testa, ...

Mertens : «Il Napoli non ha venduto i big e ha anche comprato. È una società che cresce» : Monica Scozzafava ha intervistato Dries Mertens per il Corriere della Sera, l’attaccante belga che aspira a battere il record di gol di Maradona prima e di Hamsik dopo anche se questo potrebbe essere il suo ultimo anno al Napoli. Nessun rimpianto neanche per aver perso il Barcellona due anni fa, il suo unico rimpianto potrebbe essere solo quello di non battere il record di gol Ma Mertens non fa una tragedia del mancato rinnovo, pensa solo ...

Inclusione sul lavoro - agli stati generali di Bologna la app che aiuta i migranti e la società IT che assume solo persone con autismo : Dal palco Chris Richmond mostra alla platea il suo passaporto: “L’opportunità vera che ho avuto è avere il passaporto svizzero nonostante io sia nato in Costa d’Avorio. Ma non tutti hanno questa possibilità”. Richmond è il fondatore di Mygrants, start-up bolognese che ha realizzato una piattaforma per informare, formare e aiutare i migranti a entrare nel mercato del lavoro: finora ha aiutato 1.870 persone a trovare un posto. Il palco è quello ...