La romanizzazione della Penisola italiana

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’Italia preromana, ma anche quella delle prime decadi di governo romano, era un mosaico ricco, eterogeneo, complesso. A Settentrione convivevano infatti popolazioni galliche, liguri, celtoliguri, retiche, venetiche (quindi italiche), con preesistenti substrati etruschi, nella maggioranza dei casi assorbiti da altre popolazioni (in particolare galliche, nella Valle del Po’).Al centro, Etruschi e tribù italiche si dividevano la terra, anche se nella stessa Etruria la componente italica era probabilmente maggioritaria, sia pur culturalmente e linguisticamente etruschizzata.Al Meridione, invece, la coesistenza era tra Greci (chiamati Italioti), Italici, Iapigi e Messapi (questi ultimi due di probabile origine illirica), con anche qui la presenza di preesistenti substrati etruschi (in Campania), in larga misura riassorbiti dalle componenti italiche.Nelle isole di Sardegna ...

