«La regina Elisabetta sta male?» Il gesto di Meghan Markle che fa spaventare i sudditi

Finite le vacanze anche per la regina Elisabetta - : Marina Lanzone anche quest'anno la Regina Elisabetta ha soggiornato a Balmoral, nel suo castello in Scozia. Tra una cavalcata e un picnic in famiglia ha avuto il tempo di riposarsi dopo la crisi di governo Sta arrivando l’autunno. Con le prime foglie che cadono e l’arrivo del freddo per la Regina Elisabetta II è tempo di tornare a Londra. Come tutti gli anni, per tre mesi la Royal family si è trasferita in Scozia, nella lontana ...

La regina Elisabetta che schiaffeggia un nipote è l’esilarante aneddoto raccontato da Eton John : "I am the Queen" The post La regina Elisabetta che schiaffeggia un nipote è l’esilarante aneddoto raccontato da Eton John appeared first on News Mtv Italia.

“Non discutere con me! Io sono la regina” : Elisabetta ha preso a schiaffi il nipote in pubblico - non le ubbidiva : Anche le regine, nel loro ‘piccolo’, si arrabbiano. E’ successo persino alla longeva e, apparentemente, pacata Elisabetta. A raccontarlo è stato Elton John, nel suo libro autobiografico che uscirà il prossimo 15 ottobre. Alla scena ha assistito lui stesso: la Regina ha preso a ceffoni, in pubblico, il Visconte Linley. La causa è stata il fatto che il nipote si sarebbe rifiutato di prendersi cura della sorella, Lady Sarah ...

Burle - pipistrelli e tanti ospiti : le vacanze estive della regina Elisabetta : I look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaBagagli sulla porta, la royal car ha già il ...

La regina Elisabetta ed il tabù delle banane : per mangiarle usa coltello e forchetta : Nessuno a Buckingham Palace ama la tradizione ed è attento alle regole come la regina Elisabetta. La sovrana è così ligia al protocollo, da seguire precise direttive anche a tavola. Ad esempio, Sua Maestà ha sempre mangiato le banane con coltello e forchetta, Come avviene l’operazione lo spiega William Hanson, un esperto di etichetta e bon ton, al Mirror: “Tenendo il frutto con la forchetta, se ne tagliano le estremità. Quindi, si fa ...

La regina Elisabetta e gli schiaffi al nipote : «Non discutere con me» : I look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina ElisabettaI look colourful della regina Elisabetta«Non», schiaffo. «discutere», schiaffo. «Con», ...

Elisabetta II e gli schiaffi (in pubblico) al nipote : "Non discutere con me : sono la regina" : “Non discutere con me, io sono la regina!” e così Elisabetta II prese a schiaffi il nipote (in pubblico). A raccontare l’aneddoto è Elton John nella sua nuova autobiografia. Nel libro, il cui contenuto è stato anticipato dal Daily Mail, il cantante racconta di aver assistito in prima persona ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II prese a schiaffi il Visconte Linley, suo nipote.Il fatto ...

La regina Elisabetta ha schiaffeggiato il nipote davanti a Elton John : Elton John attacca la Regina Elisabetta II nel suo nuovo libro autobiografico. Page Six, infatti, racconta di come nelle pagine Elton John abbia raccontato di aver assistito ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II ha ripetutamente colpito in faccia con degli schiaffi il nipote, il Visconte Linley. Secondo quanto avrebbe raccontato Elton John nel libro intitolato semplicemente Me, la Regina durante una festa aveva chiesto al Visconte Linley ...

La regina Elisabetta cerca un aiutante per i suoi cavalli : 22mila sterline e alloggio a Buckingham Palace : Buckingham Palace è alla ricerca di una figura professionale che si prenda cura, a tempo pieno, dei cavalli di Sua Maestà. Per questo la Regina Elisabetta ha aperto ufficialmente le selezioni per assumere un aiutante specializzato. I requisiti principali? Grande passione per i cavalli ed esperienza pregressa in maneggi e simili. Il prescelto lavorerà a tempo pieno all'interno della tenuta di Buckingham Palace, prendendosi cura dei cavalli della ...

Seri problemi di salute per la regina Elisabetta : lei rifiuta l’operazione chirurgica. Si ritirerà a vita privata? : La Regina Elisabetta necessita di un’operazione chirurgica, ma si rifiuta categoricamente di andare sotto ai ferri. A 93 anni la Regina è ancora una stacanovista, dedita agli impegni di Corte e al lavoro per il paese, che procede ininterrottamente dal 2 giugno 1953. Sono due, attualmente, i fattori che destano preoccupazione nei medici che le hanno proposto il ricorso alla chirurgia: la cataratta, per la quale ha già subito un intervento, ...

Lewis Hamilton rivela : “Sono stato rimproverato pubblicamente dalla regina Elisabetta durante un pranzo con lei” : Nonostante il principe Harry e Meghan Markle ci abbiano abituati ai loro continui strappi al protocollo, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene molto al rispetto delle regole dell’etichetta reale e si impegna affinché questa venga rispettata, quantomeno in sua presenza. Lo dimostra ciò che è successo al pilota di F1 Lewis Hamilton, che ha rivelato in un’intervista al Graham Norton Show della Bbc di esser stato rimproverato ...

La regina Elisabetta II conosce tutte le canzoni degli Wham! : La Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesLa Regina e Carlo agli Braemar Highland GamesAnche le regine hanno i loro gruppi musicali ...

La regina Elisabetta insegna l’etichetta reale a Lewis Hamilton - : Francesca Rossi La regina Elisabetta non perde mai la sua ironia e nemmeno il senso del dovere, tanto che durante un pranzo non ha avuto alcuno scrupolo a “istruire” il due volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton sulle severe regole del protocollo reale La regina Elisabetta colpisce ancora a suon di ironia e senso del dovere, due caratteristiche che ormai fanno parte del suo carattere e la rendono inarrestabile. ...

In un libro i retroscena sulla regina Elisabetta - : Francesca Rossi È stato appena pubblicato un nuovo libro sulla Regina Elisabetta, ma stavolta non ci sono sconvolgenti rivelazioni da leggere, né aneddoti intriganti: Angela Kelly, addetta al guardaroba della sovrana, ci racconta le scelte di stile di una delle donne più famose del Novecento e del Duemila e, cosa ancor più importante, lo fa con la benedizione della stessa Elisabetta Quando leggiamo la notizia di un nuovo libro in ...