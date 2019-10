La prof parla di migranti | alunni la accusano di razzismo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Francesca Bernasconi L'istituto ha aperto un'indagine interna per far luce sulla vicenda. L'insegnante avrebbe detto che ivengono in Italia per rubare il lavoro ai cittadini In classe sidi. E unaessoressa del liceo Cecioni di Livorno decide di sottoporre ai suoi studenti due testi, con due posizioni opposte riguardo al tema degli sbarchi e degli arrivi dei barconi in Italia. Poi scatta il dibattito, voluto dall'insegnante per avviare una riflessione sul tema. Ma la discussione, si è infiammata e i toni, sembra, sono degenerati. Tre studentesse, infatti, hanno raccontato ai genitori di aver sentito parole razziste da parte della propriaessoressa. Così, da un'aula di scuola, la polemica si è trasferita prima nelle case degli studenti, poi sui social, fino ad arrivare al dirigente, che ha aperto un'indagine interna, per far luce sulla ...

