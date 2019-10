La Nazionale italiana in campo con la maglia verde | il pubblicitario boccia il nuovo

La Nazionale italiana di calcio giocherà in "verde" contro la Grecia : L'Italia cambia pelle. O, meglio, cambia maglia. PUMA, sponsor tecnico della Nazionale, ha creato un kit verde che debutterà il 12 ottobre contro la Grecia ed è stato scelto per diversi significati: si ispira al rinascimento, celebra i nuovi talenti che il nostro calcio sta facendo sbocciare, richiama il passato e la storia della squadra. Scendiamo nel particolare. Oggi,un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo ...

Biathlon : la Nazionale italiana si divide tra Ramsau e Oberhof per prepararsi alla Coppa del Mondo : Il Biathlon azzurro è reduce dalla stagione dei record, suggellata dai successi di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nelle mass start iridate di Oestersund (Svezia). Un’annata stellare nella quale l’atleta altoatesina si è tolta anche la soddisfazione di conquistare la Sfera di cristallo della classifica generale (oltre a quella di specialità nell’inseguimento), grazie a tre vittorie in Coppa del Mondo e a tanti piazzamenti ...

Slittino : doppio raduno tra Lillehammer e Sigulda per la Nazionale italiana. I convocati : Si avvicina la stagione invernale, inizia a radunarsi finalmente, sul ghiaccio, la Nazionale italiana di Slittino che fino ad ora ha svolto la propria preparazione solamente a secco. Dal 30 settembre all’8 ottobre per una serie di test insieme alle altre nazionali del circuito di Coppa del mondo gli azzurri guidati da Armin Zoeggeler voleranno in Norvegia, precisamente a Lillehammer. Poi spostamento in Lettonia, a Sigulda, fino al 13 ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : c’è Egan Bernal! La Nazionale italiana punta su Formolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della novantunesima edizione del Giro di Toscana. La corsa organizzata dall’UC Pecciolese sarà valevole come prima prova del Challenge Toscana 2019 in memoria di Alfredo Martini; il secondo appuntamento avverrà domani con la Coppa Sabatini. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Pontedera. Il tutto su un ...

La Nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere dei Mondiali di nuoto paralimpico : Ai Mondiali di nuoto paralimpico che si sono appena conclusi a Londra, la nazionale italiana si è classificata prima nel medagliere, per la prima volta nella sua storia. L’Italia ha ottenuto 20 medaglie d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo,

Ad Ascoli Piceno il XVIII Convegno dell’Associazione Nazionale italiana di Ingegneria Sismica : Quest’anno sarà Ascoli Piceno la sede deputata a ospitare uno degli eventi più qualificati e significativi a livello Nazionale sull’Ingegneria Sismica. Le principali attività del XVIII Convegno ANIDIS, che si terrà dal 15 al 19 settembre 2019, si svolgeranno in edifici collocati sul Colle dell’Annunziata che è uno dei luoghi più suggestivi della città: L’Auditorium Mons. Silvano Montevecchi e le due sedi della Scuola di Architettura ...

Coppa Agostoni 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Ganna e Ciccone per la Nazionale Italiana : Saranno ventitré le squadre al via domani, sabato 14, alla Coppa Agostoni di Lissone; prima prova del Trittico Lombardo 2019 che proseguirà domenica con la Coppa Bernocchi, a Legnano, e ad ottobre con la Tre Valli Varesine. Un appuntamento fondamentale che anticipa la settimana iridata dei Campionati del Mondo nello Yorkshire. Saranno Presenti tre formazioni World Tour, tredici Professional, sei Continental e, ovviamente, la Nazionale Italiana, ...

Nazionale italiana - Mancini : “Dobbiamo stare tra le prime 5 d’Europa. Izzo e Acerbi in difesa?…” : “Faremo quattro-cinque cambi sicuramente. Abbiamo bisogno di gente fresca, poi vedremo anche durante la partita”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a poche ore dalla sfida in casa della Finlandia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. “Izzo e Acerbi in difesa? Tutto è possibile. Pellegrini per Barella? Forse. Sensi al posto di Verratti squalificato? Questa è l’unica sicura”, ha ...

La Nazionale italiana maschile di basket è stata eliminata dai Mondiali dalla Spagna : La Nazionale italiana maschile di basket ha perso per 67 a 60 contro la Spagna nella prima partita del primo turno della seconda fase a gironi, ed è così stata di fatto eliminata dei Mondiali, anche se giocherà ancora una

Beach soccer - Superfinal Euro League 2019 : parte bene la Nazionale italiana - 5-4 all’Ucraina : Inizia benissimo il percorso della Nazionale italiana nelle Superfinal Euro Beach soccer League. Esordio con un super Paolo Palmacci decisivo contro l’Ucraina: 5-4 il risultato con la rete del recordman di presenze di tutti i tempi della Nazionale spettacolare allo scadere. “La prima partita non è mai facile. L’avversario sapevamo che era ostico ma i ragazzi sono stati bravi, hanno mantenuto le distanze e la lucidità giusta per ...

Nazionale italiana - Cristante non ce la fa : convocato Tonali : Sandro Tonali è stato convocato dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. Il 19enne centrocampista del Brescia sostituisce il giocatore della Roma, Bryan Cristante, febbricitante. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Nazionale italiana, Cristante ...

Nazionale italiana - convocato Vincenzo Grifo : da valutare Cristante : Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha la febbre, e non è ancora arrivato nel ritiro di Bologna dove gli Azzurri di Mancini stanno preparando le prossime due trasferte delle qualificazioni di Euro 2020. La sua situazione è in fase di valutazione. Nelle ultime ore è stato convocato Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim, atteso in serata. E’ atteso anche Danilo D’Ambrosio, convocato in sostituzione dell’infortunato ...

Nazionale italiana - Mancini : “Kean e Zaniolo out? Un professionista deve essere esemplare” : “A me non piace lasciare a casa per punire, però sono giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo più avanti ma devono imparare a comportarsi bene. Un professionista deve essere sempre esemplare”. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, spiega così le esclusioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo dai convocati per le sfide contro Armenia e Finlandia, valide per la qualificazione a Euro 2020. Scarica ...

Nazionale italiana - forfait anche di De Sciglio : Mancini chiama D’Ambrosio : Dopo il forfait di Giorgio Chiellini venerdì sera, altro infortunio in chiave Nazionale: il difensore della Juventus Mattia De Sciglio sarà indisponibile per le gare con Armenia e Finlandia. Il CT Roberto Mancini ha convocato al suo posto il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio. Lo riferisce la FIGC. Gli Azzurri si ritroveranno domani alle ore 12.00 a Bologna, dove resteranno fino a martedì. Mercoledì poi il trasferimento per ...