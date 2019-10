La Juventus ' presta' 14 giocatori alle nazionali | alla Continassa rimane Douglas Costa

Juventus-Verona - Sarri non ha dubbi : “la prestazione opaca? Il turnover fa perdere equilibrio e certezze” : L’allenatore toscano ha analizzato il match con il Verona, vinto per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo Vittoria sofferta per la Juventus, che nell’anticipo della quarta giornata supera in rimonta l’Hellas Verona grazie ai gol di Ramsey e Ronaldo. Una prestazione opaca quella dei bianconeri nonostante il successo, colpa di un turnover corposo deciso da Sarri per far riposare alcuni giocatori dopo la ...

Atletico Madrid-Juventus : 2-2 show : i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20 minuti dopo una prestazione superlativa : È più cholista del Cholo la Juve di Sarri, che con difesa solida e contropiede sfiora la vittoria al Wanda Metropolitano all’esordio in Champions . Di sarrista c’è ancora molto poco nella Juventus, giusto Higuain tornato ai livelli di generosità e importanza di Napoli, e alcune fasi di possesso, il resto è pragmatismo allegriano. Importantissimo per i bianconeri ancora una volta uno che era in lista di sbarco fino alle ultime ore di ...

Juventus - Sarri : “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado” : La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni ...

Juventus - Sarri 'presta' molti giocatori alle nazionali : fra loro CR7 e De Ligt : I giocatori della Juventus dopo la partita contro il Napoli, hanno avuto un bel regalo da Maurizio Sarri che ha concesso loro ben tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio. Da domani la squadra inizierà a preparare la sfida contro la Fiorentina, ma all'appello mancheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali che rientreranno solo nella prossima settimana. Tra essi ci saranno anche ...

Juventus-Napoli - il tweet di Koulibaly dopo la brutta prestazione contro i bianconeri : “Sport e vita sono anche dolore. Ciò che conta è rialzarsi più forti: meglio di prima”. E’ questo il messaggio scritto su Twitter da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, il calciatore ha postato una foto in cui si vede inginocchiato a terra dopo aver segnato sabato sera a Torino il decisivo autogol del 4-3 per la Juventus. In generale è stata una partita negativa per il calciatore, prima la marcatura errata ...