La Ferrari lancia un sito ufficiale dedicato agli esports

F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari non è più solo motore! SF90 stabile e ben bilanciata in curva - ora può vincere ovunque : Ennesimo trionfo Rosso nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, sedicesimo appuntamento della stagione. La scuderia di Maranello è riuscita a portare a casa la quarta pole position consecutiva, continuando un trend strepitoso iniziato con le vacanze estive e che pare destinato a non fermarsi più. Gli elementi di questa rinascita Ferrari sono numerosi e non del tutto banali. Gli aggiornamenti sul muso portati a Singapore sembrano aver ...

F1 - GP Italia 2019 : Leclerc in pole e Vettel che non è in grado di lanciarsi per l’ultimo tentativo. Poco gioco di squadra in Ferrari : Le qualifiche di Monza hanno regalato grandi emozioni e colpi di scena fino alla bandiera a scacchi per un finale praticamente mai visto nella storia recente della Formula 1. Charles Leclerc si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 anche se gli ultimi minuti del Q3, oltre ad essere sotto investigazione, faranno discutere a lungo e potrebbero lasciare degli strascichi in casa Ferrari nel rapporto tra i due piloti di ...

LIVE F1 - GP Belgio in diretta : Ferrari da battere a Spa - Hamilton lancia la sfida : Iniziato il giro di ricognizione con Leclerc e Vettel davanti a tutti. Come oramai da tradizione, il circuito di Spa è invaso dai tifosi di Verstappen provenienti dalla vicina...