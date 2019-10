La favola di Yeman Crippa | dall’orfanotrofio in Etiopia al record italiano

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) LadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLadieberhanLegata allo zaino ha una striscia di stoffa verde, gialla e rossa, i colori della bandiera dell’, suo paese d’origine. Tra le mani, invece, stringe con orgoglio il tricolore, mentre osserva sbigottito il suo super tempo nei 10mila metri: 27’10”76, che vale il nuovo primato azzurro trent’anni dopo Totò Antibo e l’ottavo posto complessivo ai Mondiali di atletica di Doha.eberhansorride, poi abbassa gli occhi, come se ripercorresse per un attimo tutta la strada che ha fatto per arrivare a quel traguardo. Nato nel 1996, penultimo in una famiglia con sei figli, passa la sua infanzia a ...