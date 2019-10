“La dolce guerra” al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 12 e 13 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Per la prima volta a Roma al, 12ore 21.00 e 13ore 18.00: “Ladi e con Elena Ferrari e Mariano Arenella Lo spettacolo Laguerra ha come protagonisti un pioniere del cinema italiano e una maestra elementare. 1914. Olmo e Ada amano il proprio lavoro. Ogni giorno lui si affanna per girare una scena del proprio film, lei per educare i bambini a diventare dei giovani “italiani”. Possono farlo. Il periodo storico in cui vivono è carico di entusiasmo, la fiducia nel futuro è alta, e la loro vitalità sarà sicuramente premiata. Ma come si racconta una storia vera? Quali immagini devono rimanere impresse nella pellicola? Quali parole devono essere dettate durante una lezione? Domande che anche oggi dovrebbero essere alla base del lavoro di insegnanti, giornalisti e artisti. Senza rendersene conto, i due protagonisti ottengono dei ...

Cucina_Italiana : La bontà senza impasto, #dolce pronto in pochissimi passaggi ?? #tortamele #torta #mele #tortaallemele - BernardoMF : La dolce vita - massysassolino : RT @soloAlessia: La dolce e seducente tentazione, a quest’ora, di perdersi nel bosco. -