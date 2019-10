La dedica della figlia di Sinisa Mihajlovic al padre è un omaggio alla sua forza

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

A Bellaria il Film Festival dedicato al documentario per parlare della Costituzione : Continuare a parlarne è necessario. Di valori costituzionali e di pari opportunità nelle molteplici forme del dibattito pubblico. Il Bellaria Film Festival, dal 26 al 29 settembre al Cinema Teatro Astra di Igea Marina, ruoterà proprio intorno a questi temi facendo incrociare l'analisi della realtà con il formato dell'arte attraverso il linguaggio poliedrico del documentario. Un Festival dedicato all'art 9 della Costituzione con Moni Ovadia ...

Vodafone chiude i alcuni servizi dedicati alla ricarica della SIM : Continuano le novità in casa Vodafone per quanto riguarda i sistemi di ricarica e i servizi SOS Ti Ricarichi, SOS Mi Ricarico e ricarica Più non sono più disponibili L'articolo Vodafone chiude i alcuni servizi dedicati alla ricarica della SIM proviene da TuttoAndroid.

Torna a Milano il Campus dedicato alle patologie della mano del bambino : Appuntamento sabato 21 settembre, dalle 9.00 alle 17.00 presso l’Istituto Marcelline Tommaseo in Piazza Niccolò Tommaseo 1 a Milano con il Campus “La mano del bambino”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Una giornata di incontro, gioco e confronto con chirurgi, psicologi e terapisti dedicata ai più piccoli (da 0 a 14 anni) colpiti da malformazioni congenite alle mani e ai loro genitori. Si tratta di un evento nazionale, completamente ...

Nadia Toffa - il comico Andrea Pucci e la dedica commossa : «Vorrei sentire il suono della tua voce» : A un mese dalla morte di Nadia Toffa il comico Andrea Pucci le dedica un pensiero su Instagram. Il vuoto per la perdita della “iena”, scomparsa a causa di un tumore al cervello lo scorso 13 agosto, sembra essere incolmabile e i suoi amici non smettono di pensare a lei, alla sua voglia di vivere e al suo sorriso contagioso. «È così , mi vieni in mente , le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti , i nostri abbracci , ...

Google ha dedicato un doodle al dottor Gram - scopritore della classificazione dei batteri : In occasione dell'anniversario della nascita del medico che ha introdotto la classificazione dei batteri, Google ha deciso di dedicargli un doodle. Si tratta di Hans Christian Gram, lo studioso che per primo ha suddiviso le cellule batteriche in due categorie che oggi portano il suo nome: Gram+ (Gram positivi) e Gram- (Gram negativi) in base a particolari caratteristiche strutturali e funzionali. La tecnica della cosiddetta colorazione Gram è ...

Torna Milan Games Week Indie 2019 - lo showcase della manifestazione dedicato ai videogiochi indipendenti : Gli studi di sviluppo di videogiochi italiani Tornano grazie ad AESVI, l'Associazione di categoria che rappresenta l'industria videoludica italiana, a Milan Games Week powered by TIM, l'evento gaming più importante in Italia organizzato da Fandango Club. Per il settimo anno consecutivo, infatti, sarà presente Milan Games Week Indie, lo showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in Italy che nelle scorse edizioni ha conquistato il ...

Venezia - Leone d’oro a «Joker» Premio della giuria a Polanski Marinelli miglior attore : la mia dedica a chi salva vite in mare : Il Grand Premio della giuria è andato a Polanski mentre il Premio Speciale a Maresco. Ariane Ascaride ha vinto invece il Premio per la miglior attrice

Caso Yara : papà Fulvio - 'cittadella Sport di Bergamo sarà dedicata a lei' : Milano, 2 set. (AdnKronos) - sarà dedicata a Yara la cittadella dello Sport di Bergamo. E' l'annuncio che arriva da Fulvio, il papà della 13enne di Brembate per il cui omicidio è stato condannato all'ergastolo Massimo Bossetti. La notizia è stata diffusa durante la presentazione a Palazzo Pirelli di

Lofter Date - l’evento della Versiliana dedicato ai giovani talenti è un successo : una giornata tra storie di Instagram - autografi e accendini (come ai concerti di quindici anni fa…) : I più giovani non sono neanche adolescenti, i più adulti sfiorano trent’anni appena: il parco della Versiliana martedì 27 agosto si è riempito di ragazzi per Lofter Date, l’appuntamento del festival dedicato ai giovani talenti. Parco gremito per l’incontro con Elisa Maino e Vale Vedovatti (16 anni entrambe e centinaia di migliaia di follower) seguite da Gordon, la parrucca bionda più famosa del web, in tour con il suo primo romanzo (Tu che mi ...

Inter-Lecce : polemiche per la coreografia della curva dedicata a Diabolik - l'ultrà laziale ucciso in un agguato : Nella partita di esordio del campionato la curva nerazzurra ha realizzato una coreografia per Fabrizio Piscitelli. E sui social i tifosi protestano: "Vergogna, non nel mio nome"