La critica di Mattarella ai dazi americani e l' impossibile accordo sulla

Lega - indagato il deputato Comencini che aveva insultato Mattarella : “Toni sbagliati - ma rivendico diritto di critica” : “Questo presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo. E’ un presidente che se ne frega del 34 per cento degli italiani“. Per queste parole, pronunciate all’assemblea dei giovani della Lega a Pontida due settimane fa, il deputato leghista Vito Comencini è indagato per vilipendio al Capo dello Stato: il procuratore della Repubblica di Verona, Angela Barbaglio, ha inviato per competenza a Bergamo il fascicolo ...