La Corte di Strasburgo si pronuncia sull' ergastolo ostativo | ' L' Italia riformi la legge'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Dovere dell'è riformare la, che impedisce a un condannato la concessione di benefici in caso di non collaborazione con la Giustizia. Tale è la decisione della Grand Chambre diche rigetta il ricorso del governono dopo la condanna emessa lo scorso 13 giugno riguardo alla bocciatura del "fine pena mai". Qualsiasi condannato, mafioso o terrorista che sia, non può essere privato della speranza di un recupero, ma deve avere possibilità di pentirsi, redimersi e migliorare la propria condizione. La sentenza Dalla sentenza del 13 giugno 2019, la Grande Camera di, l'organo della Commissione europea dei diritti umani, è emerso che la normativalede il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, come la tortura (articolo 3 della Convenzione). In un tale contesto si fa riferimento al ...

