Juventus | Dybala rivela | “Ecco le differenze tra Sarri e Allegri”

Mercato Juventus - Dybala torna indispensabile : cambia il suo futuro : Mercato Juventus – L’argentino è stato uno dei migliori in campo nel Derby d’Italia contro l’Inter, che ha permesso ai bianconeri di sorpassare la squadra di Conte e ritrovare la vetta della classifica. Il numero dieci è stato letale in occasione della rete del vantaggio dopo soli 4′ di gioco, sorprendendo con un sinistro potente e velenoso Handanovic. Un gol che mancava da quasi sei mesi a Dybala, che aveva firmato ...

Dybala : 'Quando si parla della Juventus a volte si deve avere anche un po' di rispetto' : Ieri sera per la Juventus è arrivata una grande vittoria contro l'Inter. I bianconeri hanno dato l'ennesima risposta agli scettici: a San Siro si è vista una squadra capace di comandare il gioco, che ha messo in mostra sprazzi del cosiddetto "sarrismo". I campioni d'Italia hanno dimostrato la loro superiorità nella sfida ai rivali nerazzurri, sbloccando il match dopo pochi minuti con una rete di Paulo Dybala. La squadra torinese ha poi subito il ...

Battuta l'Inter - Dybala e Higuain riportano la Juventus in vetta alla classifica : Ieri sera, domenica 6 ottobre, San Siro è stato lo scenario che ha ospitato Inter-Juventus, sfida da sempre affascinante non fosse altro per il forte agonismo che i due club esprimono in campo, a causa della grande rivalità. I bianconeri tra ritorni e novità hanno saputo fare la differenza battendo i nerazzurri di Antonio Conte, reduci da sei vittorie consecutive che avevano garantito loro il primato in classifica, complice il pareggio della ...

Inter-Juventus - le reazioni social dei bianconeri alla vittoria : da Dybala a Cristiano Ronaldo : Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, ...

Highlights Inter-Juventus 1-2 - video e sintesi del derby d’Italia. Dybala e Higuain affondano Conte : Nel posticipo serale della 7a giornata di ieri sera giocato allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la Juventus ha superato l’Inter con il punteggio di 1-2. In quel di San Siro i bianconeri di Maurizio Sarri si erano portati in vantaggio al 4′ con un gol di Paulo Dybala, solo per essere raggiunti dai nerazzurri di Antonio Conte al 18′ con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. La conclusione l’ha offerta ...

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Voti Inter-Juventus 1-2 : Dybala e Martinez tra i migliori - Higuain decisivo : Si alternano Voti alti e bassi in Inter-Juventus, match clou della settima giornata di serie A che si è concluso sul risultato di 1-2. Una sfida molto attesa quella tra i nerazzurri e i bianconeri entrambe hanno cercato in tutti i modi di trovare la via della rete e di conquistare la vittoria. Alla fine c'è riuscita la squadra di Sarri, che in questo modo scavalca in classifica proprio l'Inter e si piazza al comando della graduatoria. Primo ko ...

Pagelle Inter-Juventus 1-2 - voti - migliori e peggiori. Dybala e Higuain scatenati - non basta un grande Lautaro Martinez : Pagelle Inter-Juventus 1-2 INTER Handanovic 6: Imperfetto sul gol del vantaggio juventino, non riesce a deviare a sufficienza la saetta mancina di Dybala da distanza abbastanza ravvicinata. Viene salvato dalla traversa sul siluro di Ronaldo dopo 9′, poi è attento sulle conclusioni di Ronaldo e Bernardeschi, mentre non può nulla in occasione del 2-1 firmato da Higuain. Godin 6: Molto aggressivo fin da subito, fa sentire la sua ...

Inter-Juventus 1-1 La Diretta Sblocca Dybala - pari di Lautaro su rigore : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Live Inter-Juventus 0-1 Dybala gol - traversa di Ronaldo : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Inter-Juventus - Dybala sblocca subito il Derby d’Italia : bianconeri in vantaggio [VIDEO] : Dybala porta la Juventus in vantaggio al quarto minuto: si sblocca subito il Derby d’Italia subito spettacolo al Derby d’Italia: a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus, sono i bianconeri a fare la differenza e a festeggiar eper la prima rete del match. Dybala ha subito sbloccato la partita, portando la Juventus in vantaggio per 0-1 al quarto minuto di gioco. MAMMA MIA CHE GOLAZO LA JOYA ...

Live Inter-Juventus 0-1 : Dybala zittisce subito San Siro : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o Higuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri scioglie il dubbio Dybala-Higuain : Inter Juventus probabili formazioni – Manca sempre meno alla sfida scudetto. Domani sera andrà in scena uno dei Derby d’Italia più spettacolari degli ultimi anni, per diversi fattori. Conte, bandiera bianconera che passa ai rivali storici, Sarri sulla panchina bianconera, l’Inter in vetta al campionato ancora a punteggio pieno ed una Juventus famelica che gli sta dietro. Fattori che fanno di questa sfida, una delle più ...