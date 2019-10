Juventus | De Ligt esce allo scoperto | “giocando qui ho imparato una lezione importante”

Juventus - Sarri : “Entrati bene in partita” - poi parla di Higuain e De Ligt : “Il sorpasso ora ha poco significato, importante è aver fatto una prestazione di carattere, personalità contro una squadra forte. Siamo entrati in partita bene, in un ambiente carico”. L’allenatore Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juve in casa dell’Inter. “Il gol di Higuain? Questa è una squadra che ha qualità e quando trova il momento di lucidità può palleggiare e ...

Inter-Juventus - fallo di mano di De Ligt : Lautaro Martinez porta il match sulla parità [VIDEO] : Errore di De Ligt: l’olandese tocca la palla con la mano dentro l’area, Lautaro Martinenz riporta l’Inter sulla parità Il Derby d’Italia sta regalando uno spettacolo incredibile: dopo il gol di Dybala, che ha sbloccato Inter-Juventus al quarto minuto di gioco, ci ha pensato Lautaro Martinez a riportare i nerazzurri sulla parità. Il calciatore ha trasformato in gol un calcio di rigore, dopo un fallo di mano di De ...

Inter Juventus - De Ligt accende il Derby d’Italia : ecco le sue parole : Inter Juventus – Primo incrocio ufficiale tra Sarri e Conte. Prima volta da avversario per Conte in campionato e primo Derby d’Italia per il nuovo tecnico bianconero. Si preannuncia una sfida stellare, l’Inter di Conte ci arriva con due punti in più della Juventus e con un cammino perfetto in campionato. Sarri invece ha un solo pareggio a sporcare la sfilza di vittorie in Serie A. La sfida è iniziata da tempo a colpi di ...

Juventus - Sarri : 'Ho visto spendere soldi per giocatori che valgono meno di De Ligt' : Ieri sera, la Juventus ha vinto per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League ed è sembrata in netta crescita. I bianconeri sono apparsi in forma e soprattutto hanno seguito alla lettera i dettami di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino, ieri, ha scelto di fare anche alcuni cambi e in particolare ha deciso di schierare dal primo minuto Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha ripagato alla grande la fiducia datagli dal suo ...

Juventus - de Ligt : “Mi sono ambientato bene e sono felice. Sfida all’Inter? Partita molto importante” : “sono felice, per la mia prestazione e soprattutto perché abbiamo vinto giocando bene”. Con queste parole il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha commentato nel post-Partita il successo di ieri contro il Bayer Leverkusen in Champions League. L’olandese è stato elogiato da Sarri ed è evidente che l’intesa con i compagni continui a crescere. “Sto bene qui, mi sono ambientato in una nuova città e in una ...

Juventus-Leverkusen - le indicazioni di Paratici su de Ligt - Dybala e Mandzukic : “De Ligt ha 19 anni, spesso lo dimentichiamo un po’ tutti. E’ normale che un calciatore straniero debba abituarsi al calcio italiano ed a quello di Sarri, ai compagni. Non conosce gli avversari, mi sembra tutto normale e guardando le prestazioni mi pare sia in grande crescita e senza grandi errori”. Sono le dichiarazioni del ds della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky prima del match contro il Bayer ...

Calciomercato Juventus - De Ligt avrebbe rifiutato il Barcellona per colpa di Piqué : Uno dei maggiori acquisti per la Serie A del Calciomercato estivo è stato sicuramente De Ligt, arrivato alla Juventus dall'Ajax per 75 milioni di euro più bonus. Un affare ritenuto importante e che in qualche modo conferma come il calcio italiano sia in crescita e che sembra di nuovo attirare fuoriclasse o potenziali fuoriclasse come succedeva negli anni e nei primi anni del 2000. Sorprende sicuramente l'arrivo di De Ligt non tanto perché abbia ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole del tecnico Bosz : da Sarri a de Ligt : “Noi ci prepariamo sempre molto bene sul nostro avversario, ci sono persone addette a questo compito. L’abbiamo fatto anche in questo caso”. Lo ha detto il tecnico olandese Peter Bosz in conferenza stampa all’Allianz Stadium. E’ un Bayer Leverkusen attento quello che arriva a Torino per sfidare la Juventus nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. “Sappiamo che squadra sia la Juve, ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus BAYER LEVERKUSEN/ Diretta tv : certezze Bonucci-De Ligt : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN: focus sulle difese, le scelte dei due allenatori per la partita del gruppo D di Champions League.

Juventus-Spal 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Berisha immenso - finalmente il vero de Ligt [FOTO] : Juventus-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Spal, altro successo per la squadra di Maurizio Sarri che grazie ai tre punti contro gli uomini di Semplici si riporta momentaneamente in vetta in vista della sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Partita incredibile per il portiere Berisha che ha salvato praticamente ...

Juventus - de Ligt : “Sta andando bene - sto imparando l’italiano” : “Ci sono stati molti cambiamenti ma sta andando bene, sono davvero contento”. Lo ha detto il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, intervenuto a margine del ‘Best Fifa Football Award 2019‘. “Se sto imparando l’italiano? Sì, certo – ha risposto in italiano -. Sono molto contento di essere qui, è davvero bello ricevere un premio con i voti degli altri giocatori, è un grande ...

Juventus - senti che retroscena : “Sì - volevamo De Ligt - ma…” : DE Ligt Juventus- Un clamoroso retroscena riportato dal CEO del club Oscar Grau, durante la recente conferenza stampa. Il dirigente blaugrana ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata per Neymar, ma riportando particolari novità anche sul mancato affondo per De Ligt. Oscar Grau ha così ammesso: “Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni […] L'articolo Juventus, senti che retroscena: “Sì, ...

Il CEO del Barcellona : 'Volevamo De Ligt - ma ha scelto la Juventus per lo stipendio' : Il mercato si è chiuso oramai da 20 giorni e tante squadre europee possono ritenersi soddisfatte del lavoro delle proprie dirigenze. Ci sono però alcune società che non sono riuscite a concretizzare alcuni acquisti ma anche delle cessioni, che avrebbero da un lato incrementato il livello qualitativo della rosa e dall'altro sistemato anche il bilancio, visto che a livello europeo resta sempre importante attenersi ai parametri del Fair Play ...