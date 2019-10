Joventut Badalona-Brescia oggi | EuroCup basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) Questa sera, 8 ottobre, alle ore 20.45 andrà in scena il match tra Juventute Germanivalidoseconda giornata dell’2019 per il gruppo C. Il match si prospetta davvero interessante in quanto la Leonessa, dopo aver vinto all’esordio contro la corazzata Kazan, è alla ricerca della conferma per mettere sulla miglior strada possibile il girone di qualificazione. Intanto, però, ci sarà anche da rialzare la testa dopo il primo ko subito domenica scorsa. La squadra di coach Vincenzo Esposito ha comunque dimostrato un bel gioco, fatto di tanta intensità tiro e difese. Replicare la prestazione della settimana passata sarebbe garanzia di vittoria, ma ci sarà comunque da soffrire contro un avversario di tutto rispetto che in questa stagione non ha ancora trovato il successo e quindi ancor più arrembanti. Di seguito il programma completo, gli orari, la guida ...

