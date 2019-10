Jennifer Lopez querelata per aver postato senza consenso una foto scattata da un

Jennifer Lopez prima e dopo : l’evoluzione del suo beauty look : Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty look Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty look Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty look Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty look Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty lookJennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty look Jennifer Lopez prima e dopo: l'evoluzione del suo beauty lookJennifer Lopez ...

Jennifer Lopez - in vendita il suo iconico vestito Versace : Jennifer Lopez ha incantato tutti quando ha sfilato alla passerella conclusiva di Versace indossando un abito del brand che non solo ha messo in mostra il fisico della cantante, ma ha conquistato anche tutti coloro che lo hanno visto. Ora, stando a quanto riportato dalla testata PageSix, quello stesso abito è in vendita: per chi sogna di poter essere come Jennifer Lopez, senza tuttavia avere la sua fama o il suo incredibile fisico di ...

Lo show di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020 per le donne e la comunità latino-americana (video) : Sarà un HalfTime show all'insegna del femminismo e della multiculturalità, quello di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020: le due popstar chiamate ad esibirsi durante i 15 minuti di intervallo nella finale della National Football League americana il prossimo febbraio promettono uno spettacolo che esalti le donne e le comunità latino-americane in onore alle loro origini. Le due artiste, che si esibiranno domenica 2 ...

Jennifer Lopez ritorna al «lob» : Il nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso coloreIl nuovo total look: abito e capelli dello stesso ...

Festa di fidanzamento ufficiale ?per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez : A soli sei mesi dalla proposta di matrimonio, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno festeggiato ufficialmente il loro fidanzamento con un party esclusivo a Los Angeles. L'ex giocatore di football aveva chiesto la mano di JLo lo scorso marzo, durante una vacanza ai Caraibi. In questi mesi, però, Jennifer Lopez è stata subbissata di impegni. Prima il Tour mondiale "'It's My Party", conclusosi a metà agosto, poi le riprese del film cinematografico ...

Jennifer Lopez - la festa di fidanzamento ufficiale (prima delle nozze con Alex Rodriguez) : JLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeJLo e Alex Rodriguez, la festa pre nozzeUna festa elegante ma soprattutto una grande festa di famiglia. Mesi dopo la proposta, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno festeggiato il fidanzamento ufficiale con una cena a Los Angeles. Lei, 50 anni, lui, 44 anni, hanno annunciato di voler ...

Jennifer Lopez ha dato una festa per celebrare il fidanzamento ufficiale con Alex Rodriguez : Con la loro famiglia allargata e alcuni amici famosi The post Jennifer Lopez ha dato una festa per celebrare il fidanzamento ufficiale con Alex Rodriguez appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez e Shakira nell’halftime del Superbowl 2020 : Jennifer Lopez e Shakira saranno le protagoniste dell'halftime del Super Bowl in programma il 2 febbraio 2020 all'Hard Rock Stadium di Miami. A comunicarlo sono state le stesse star pubblicando una fotografia che le ritrae insieme sui rispettivi profili social. Il commento: "Sta per succedere". Le due cantanti si aggiungono così a Madonna, Beyoncé, Michael e Janet Jackson, i Rolling Stones, gli Who, Paul McCartney, Katy Perry e Lady Gaga, ...

Jennifer Lopez e Shakira sexy star del Super Bowl : Saranno Jennifer Lopez e Shakira le due Super star che si esibiranno live l’anno prossimo sul palco della finale del campionato di football americano, il mitico “Super Bowl”. Durante l’Halftime Show, ossia l’iconico spettacolo che si tiene nell’intervallo di tempo della partita, eseguiranno una performance di coppia che promette scintille, data la sensualità che le contraddistingue come artiste.\\Di certo cercheranno di evitare audaci scandali ...

Super Bowl 2020 - Jennifer Lopez e Shakira regine insieme dell'Halftime Show : È vero che «two is mei che uan» ma se le due in questione sono Jennifer Lopez e Shakira, sarà bene farsi controllare le coronarie prima del Super Bowl 2020. Ebbene sì, saranno le due artiste latine le protagoniste dell'Halftime Show, il famigerato «spettacolo dell'intervallo» della finalissima di NFL, prevista per il prossimo 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in ...

Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020 : ora è ufficiale! : Un halftime show caliente The post Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020: ora è ufficiale! appeared first on News Mtv Italia.

Super Bowl 2020 : Jennifer Lopez e Shakira protagoniste dell’Halftime Show : Jennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la festa di compleannoJennifer Lopez e la ...

Ufficiali Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020 - un HalfTime Show dall’anima latina a Miami : Dopo settimane di indiscrezioni, sono stati Ufficializzati i nomi di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020: sono loro le attrazioni principali della prossima edizione dell'HalfTime Show, lo spettacolo musicale dell'intervallo della seguitissima finale della National Football League americana. L'evento sportivo più seguito al mondo ospiterà la popstar colombiana e la collega di origini portoricane in uno Show che si preannuncia dalle ...

Shakira e Jennifer Lopez canteranno insieme nello show dell’intervallo del Super Bowl del 2020 : Le cantanti Jennifer Lopez e Shakira canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti dell’anno: la prossima si terrà il 2 febbraio 2020 al Hard