Italia Viva apre le danze a Napoli | «Renzi pronto a presentare le liste»

Sondaggi elettorali Swg - crescono sia il PD che Italia Viva - in crollo il M5S : Sondaggi elettorali Swg, crescono sia il PD che Italia Viva, in crollo il M5S Italia Viva di Renzi cresce e si rafforza secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. Eppure, e qui sta la sorpresa, non lo fa a spese del PD, che pure aumenta i suoi consensi. A perdere, e neanche poco, è il Movimento 5 Stelle. Sono voti pentastellati che si spostano verso l’odiatissimo Renzi? Molto improbabile. La spiegazione più attendibile è che il ...

Polverini : “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come il leader di Italia Viva” : “Io di certo so solo una cosa: a Berlusconi è sempre piaciuto Renzi. Gli piace il suo modo di fare, il suo modo d’agire, il suo essere così vivace. Che Berlusconi abbia sempre avuto un’attrazione politica per Renzi non lo dico io, ma lo dice la storia“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla deputata di Forza Italia, Renata Polverini, ...

Italia Viva : Renzi - a Leopolda straordinario popolo che ha voglia di politica : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Chi verrà alla Leopolda vedrà uno straordinario popolo che ha voglia di fare politica. E fare politica significa confrontarsi sui temi almeno quanto essere populista significa parlare solo di simpatia o carattere dei leader”. Lo scrive sulla sua enews settimanale Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “è la Leopolda del decennale. Dunque ci sarà spazio per una carrellata delle proposte che sono ...

Italia Viva : Renzi a Orlando - ‘Leopolda come Papeete? Guerra a Matteo sbagliato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Chi pensa che la Leopolda sia come il Papeete come ha detto a nome del Pd il vicesegretario vicario Orlando, dimostra una banale verità: continuano a mettermi sullo stesso piano di Salvini. Fanno la Guerra al Matteo sbagliato. E alla fine spiegano le ragioni della nostra separazione consensuale. Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa, che Leopolda e Papeete siano la ...

Italia Viva : Renzi - ‘con noi Parente senatrice bravissima - aveva votato Zingaretti…’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi. Chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società? E del resto stiamo crescendo anche in Parlamento: qui il post di adesione a Italia Viva di Annamaria Parente, bravissima senatrice esperta di sociale e di lavoro, che all’ultimo ...

Polverini in prima fila a sentire Renzi dopo l’autosospensione da Fi : “Italia Viva arriva dritto all’elettorato più moderato di Forza Italia” : Neanche 24 ore dopo l’annuncio di essersi autosospesa da Forza Italia, venerdì 4 ottobre la deputata Renata Polverini è andata a sentire in prima fila l’intervento di Matteo Renzi alla convention “Festival delle città”. Organizzata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, vedeva anche la partecipazione, in qualità di ex sindaco di Pavia, del parlamentare forzista Alessandro Cattaneo che ha provato a spegnere le polemiche: ...

Italia Viva : Renzi - 'è una scommessa - vediamo se funzionerà' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Italia viva è una roba nuova, originale, vediamo se funzionerà. Io credo di sì. Italia viva è una scommessa, un'esperienza che nasce dal desiderio di una politica nuova". Così Matteo Renzi ai giovani della scuola di formazione politica 'Futura' di Terrasini

Italia Viva : Renzi - 'quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono 'è antipatico', o 'Renzi ha un caratteraccio', o 'non sa parlare in modo simpatico alle persone'. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo

Italia Viva : Renzi ai giovani - 'Siate leader e non follower' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Siate leader e non follower, capaci di dettare un'agenda, di provare a mettervi in cammino, altrimenti venite risucchiati dalla mediocrità, non abbiate paura del concetto di leadership". E' il messaggio lanciato da Matteo Renzi, via Skype ai giovani della s

