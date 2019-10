Italia-Grecia | un pubblicitario | “la maglia verde penalizzerà gli azzurri”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) “La, così come tutti i colori tenui,come grigio o il nero di notte, sono decisamente meno percepibili alla vista dei giocatori in campo, che devono individuarsi e ritrovarsi sul campo di gioco,, in occhiate di frazioni di secondo”. Sono le dichiarazioni del, Luciano Nardi, copyno e ad dell’agenzia Kube Libre, boccia la scelta della Nazionale di scendere in campo con la. “La, lo dico con certezza,di molto il gioco dei giocatori di Mancini, che faranno molta più fatica a ‘trovarsi’ sul prato di gioco”. “Immaginate di entrare in un supermercato con pareti e scaffali gialli, immaginate poi di posizionare su quelle mensole dei prodotti da vendere. Qual è l’unico colore che eviterete per la confezione, o packaging, dei prodotti che volete vendere?” ...

Gazzetta_it : Rinascimento #Italia: con la #Grecia in maglia verde per celebrare nuovi talenti - DiMarzio : #Nazionale, l’#Italia in campo con la #Grecia in maglia verde - mirellaliuzzi : Oggi a Malta per il “South EU Telecoms Ministers Summit” nell’ambito del MED7 - Italia, Spagna, Francia, Malta, Cip… -