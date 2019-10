Italia-Egitto | Coppa del Mondo volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

L’Egitto ritorna ad affermarsi come meta incontrastata dei turisti Italiani : L’Ente del Turismo Egiziano sarà presente anche quest’anno al TTG Incontri di Rimini dal 9 all’11 ottobre, per incontrare gli operatori italiani in questa fase di sensibile crescita del mercato italiano e per presentare le diverse iniziative in programma, tra cui una campagna di marketing globale, per richiamare sempre un maggior numero di turisti in Egitto. Il 2018 aveva già visto il gran ritorno delL’Egitto per il mercato italiano con circa ...

Pallavolo – Mondiali U18 : l’Italia è arrivata in Egitto - il ct Mencarelli pronto per la rassegna iridata : La selezione tricolore si appresta ad iniziare la rassegna iridata con la voglia di migliorare la quarta posizione ottenuta a Baku Mancano ormai poche ore all’inizio dei Campionati Mondiali under 18 femminili, in programma in Egitto dal 5 al 14 settembre. Le ragazze di Marco Mencarelli arrivano a questo importante appuntamento al termine di una lunga e intensa preparazione mirata, iniziata dopo il quarto posto conquistato a Baku ...

Volley - Mondiali Under 2019 : Italia maestosa - azzurrini in Finale! Travolto l’Egitto - domani la sfida alla Russia : Una maestosa Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi, gli azzurrini hanno Travolto l’Egitto con un sonoro 3-0 (25-18; 25-16; 25-17) e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani sera (ore 21.00) contro la Russia capace di travolgere l’Argentina per 3-0. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno confermato il favore del pronostico ...

Egitto - atterraggio d'emergenza per aereo con 122 turisti Italiani : Franco Grande Un aereo della compagnia egiziana Amc Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza all'aeroporto de Il Cairo per un guasto tecnico. Ma sarebbe già ripartito Un aereo della compagnia egiziana Amc Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza all'aeroporto de Il Cairo per un guasto tecnico. I passeggeri erano su un volo partito alle ...

Egitto - paura sul volo Sharm-Napoli : charter atterra al Cairo per un guasto tecnico. A bordo 122 Italiani - nessun ferito : atterraggio di emergenza al Cairo per un volo charter con 122 italiani a bordo. Il boing 737 della compagnia egiziana Amc Airlines era partito da Sharm el Sheik, diretto all’aeroporto Capodichino di Napoli, dove era atteso per le 14.30. L’aereo è stato però costretto a un atterraggio di emergenza per un guasto tecnico. L’avviso alla torre di controllo del Cairo è arrivato pochi minuti dopo il decollo. L’allarme sarebbe scattato ...

Egitto - due transessuali Italiane trattenute dalla polizia all’aeroporto di Sharm : “Foto sul documento non reale - saranno rimpatriate” : Due transessuali italiane sono state bloccate e trattenute all’aeroporto di Sharm El Sheik il 23 agosto. Erano in vacanza con due amici e, appena atterrate, sono state trattenute dalla polizia aeroportuale. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo, 43 anni, e Michele Mikaela Sannicandro, di 45 anni, entrambe originarie di Bitonto, in provincia di Bari. Il fermo provvisorio, in attesa del rimpatrio in Italia previsto nel pomeriggio del 24 ...