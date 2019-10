Italia-Danimarca | Mattarella incontra il premier Frederiksen

Ciclismo - Mondiali 2019 : la prima volta della Danimarca. Italia - il digiuno prosegue e sale a 11 anni : Mads Pedersen ha vinto la prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, il 23enne ha stupito tutti nello Yorkshire e ha letteralmente fatto saltare tutti i pronostici della vigilia: ha trionfato un giovane talento, l’uomo che non ti aspetti che in questa occasione ha saputo essere perfetto e imporsi al termine di una durissima giornata caratterizzata da un autentico acquazzone che ha messo fuori gioco fuoriclasse come Van der ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Danimarca e Italia in seconda posizione : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...