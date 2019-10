Istat: coerente obiettivo crescita Def

L'diprogrammatica fissato dal governo per il 2019, pari a +0,1%, appare "". Così il presidente dell', Blangiardo,in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Senato e Camera, sulla nota al Def. I dati della Relazione sull'economia non osservata "mostrano la persistenza di livelli elevati di evasione fiscale e contributiva", afferma Blangiardo. Le stime della relazione evidenziano in media un gap complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro per il triennio 2014-2016.(Di martedì 8 ottobre 2019)