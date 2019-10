Iren | per il terzo Green Bond ordini per 2 | 1 miliardi

FIrenze - calci in faccia a un turista fino a farlo svenire per rubargli cellulare e portafogli : Un turista inglese di 31 anni è stato spinto a terra e poi preso a calci in faccia fino a farlo svenire; i malviventi gli hanno poi rubato il telefono cellulare ed il portafogli. Soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Santa Maria Nuova, il giovane ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura scomposta del setto nasale.Continua a leggere

La procura di FIrenze chiede un anno e nove mesi di reclusione per i genitori di Renzi : Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino.Secondo il pm von Borries c’è stato un comportamento doloso da parte degli imputati ...

Migranti : inquIrenti - 'a Lampedusa almeno venti dispersi' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - Sarebbero almeno una ventina i dispersi, tra cui molti bambini, nel naufragio avvenuto al largo dell'isola di Lampedusa nella notte. A bordo c'erano almeno 50 persone, come spiegano gli inquirenti. ventidue sono state tratte in salvo, due corpi sono già stati recuperati

Luigi e Irene - ex Uomini e donne - sarebbero in difficoltà - lei : 'Ribrezzo per le minacce' : Tra le coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima stagione di Uomini e donne vi è quella composta da Luigi e Irene, i quali hanno portato avanti la loro conoscenza fuori dal programma di Maria De Filippi. In queste ultime giornate, però, si sono diffuse delle voci sempre più insistenti riguardanti una possibile crisi in corso tra i due fidanzati. Complice il fatto che i due non sono stati avvistati più insieme e che Luigi è ...

Irene - ex di U&D - ha confermato la crisi di coppia e poi : 'Provo schifo per i social' : Irene Capuano e Luigi Mastroianni sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Da un paio di giorni a questa parte i due giovani stanno facendo preoccupare i fan, a causa di alcune voci che mormorano una presunta crisi. A fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale ci ha pensato direttamente l'ex corteggiatrice del dating. Nelle scorse ore dopo l'ennesima domanda sulla sua relazione, la Capuano è letteralmente sbottata. Tramite alcune ...

M5S - dissidenti pubblicano la Carta di FIrenze per una 'rinascita identitaria coerente' : La cosiddetta Carta di Firenze, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato ...

Il fail dei tappi per orecchie tech : Bose risarcirà gli acquIrenti : (Foto: Bose) Bose ha avviato un programma di richiamo dei suoi Sleepbuds offrendo un risarcimento totale a chi li aveva acquistati. Una fine prematura per questi “tappi per le orecchie tecnologici” pensati per migliorare la qualità del sonno, grazie alla produzione di un particolare rumore che consentirebbe di riposare in modo migliore. La società, tra le leader nella produzione di accessori per il suono, ha inviato una email a tutti ...

Il ceo di Apple Cook torna a FIrenze per l’Osservatorio permanente giovani-editori : Sarà l’ad del colosso californiano l’ospite con cui Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio permanente giovani-editori, inaugurerà il 3 ottobre la ventesima edizione del progetto «Il Quotidiano in Classe»: un'iniziativa di media literacy, scrive l’Osservatorio, per «elevare il pensiero critico dei giovani»

Annunciato un concerto di Gianna Nannini a FIrenze - biglietti in prevendita per la data allo Stadio Franchi : Dopo l'annuncio per l'arrivo del nuovo album, arriva il concerto di Gianna Nannini a Firenze. L'artista senese sarà allo Stadio Artemio Franchi nella data del 30 maggio, con biglietti che saranno presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Per i tagliandi di ingresso è prevista la prelazione esclusiva dedicata ai membri del fan club che avrà inizio alle 11 dell'11 ottobre, mentre per quella generale occorre attendere le ...

FIrenze - uccise il figlio di un anno a coltellate : chiesto l’ergastolo per il padre : La procura di Firenze ha chiesto la pena dell'ergastolo nel processo con rito abbreviato a carico di Niccolò Patriarchi, l'uomo di 34 anni un anno fa uccise a coltellate il figlio di un anno durante una lite in famiglia a Scarperia (Firenze), e poi tentò di fare lo stesso con la convivente e con la figlia di 7 anni.Continua a leggere

Tratta Roma-FIrenze : persona su binari rallenta circolazione - estraneo è stato allontanato : Roma – La presenza di una persona estranea sui binari nei pressi di Gallese ha fortemente rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Firenze dalle 7.50 alle 8.30. Il traffico ferroviario è ripreso regolarmente dopo l’intervento della Polfer. La persona è stata denunciata alle Autorità competenti per interruzione di pubblico servizio. Ritardi con punte fino a 60 minuti per 21 treni alta velocità e due treni Intercity. ...

Fratelli morti in hotel a FIrenze - il farmacista indagato : “Mi ha supplicato per quel farmaco” : Il farmacista, un ventottenne che arriva dall’Umbria, risulta indagato per omicidio colposo. “È molto provato. Si tratta di una persona mite che sta provando un grande dispiacere per quello che è successo”, le parole del suo legale. È stato lui a vendere un potente analgesico senza ricetta a uno dei Fratelli belgi poi trovati morti in hotel.Continua a leggere