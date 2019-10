iPhone 11 Pro Max | la nostra prova premia fotografia e prestazioni | meno l’ergonomia e il

Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior smartphone : Consumer Reports incorona il nuovo Apple iPhone 11 Pro Max come il miglior smartphone promuovendo l'autonomia e la fotocamera L'articolo Ecco perché Consumer Reports promuove l’iPhone 11 Pro Max come miglior smartphone proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 display non originale provoca un errore : Purtropo i centri non autorizzati Apple non potranno più cambiare il display dell'iPhone 11 in quanto Apple ha installato un chip con una sub-routine in grado di dialogare con il sistema operativo del iOS dell'iPhone.

Apple iPhone 11 Pro non supera i test di caduta di Altroconsumo : Altroconsumo ha messo sotto stress il nuovo Apple iPhone 11 Pro e i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max per verificarne la solidità strutturale. Complessivamente tutti e tre gli smartphone sono dispositivi di qualità ottima, però iPhone 11 Pro non ha superato le prove di caduta. I laboratori di Altroconsumo da tempo hanno iniziato a testare in laboratorio gli smartphone indirizzati ai consumatori, per confortarli sotto una molteplicità di ...

iPhone 11 Pro scatta foto di gran qualità - costa molto ma si può comprare a rate : iPhone 11 Pro è il nuovo top di gamma compatto Apple di ultima generazione annunciato a settembre. Raccoglie l’eredità di iPhone XS e lo migliora praticamente sotto ogni aspetto. Il cavallo di battaglia è senza dubbio il comparto fotografico, ma non sono da sottovalutare i miglioramenti nell’autonomia e lo schermo di alta qualità. La più forte controindicazione è il prezzo elevato: si parte da 1.189 euro per il modello da 64 GB, 1.359 ...

Ancora problemi di batteria con iOS 13.1.2 su iPhone? Almeno 6 bug risolti : I problemi di batteria su iPhone saranno tutti risolti con iOS 13.1.2? La danza degli aggiornamenti Apple non poteva che concludersi, proprio ieri 30 settembre, con un nuovo rilascio minore ma decisivo, conseguente pure al repentino 13.1.1 di soli pochi giorni fa. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per garantire una migliore esperienza d'uso ai possessori dei melafonini, purtroppo non sempre riuscendoci. Cerchiamo di capire dunque ...

Conviene comprare iPhone 11 e 11 Pro? : Da quando Steve Jobs, nell’ormai lontano 2007, presentò al mondo il primo melafonino, il device dell’azienda di Cupertino ha conquistato sempre più utenti, facendo diventare Apple un vero e proprio colosso tecnologico. Gli ultimi arrivati leggi di più...

iPhone 11 a rate con Vodafone (anche Pro/Pro Max) con carta di credito o IBAN : iPhone 11 a rate con Vodafone si può abbinare alle tariffe Red Unlimited, Shake it easy o a qualunque altra tariffa con bundle dati. Con l’operatore rosso si possono comprare a rate anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che rispetto ad iPhone 11 differiscono per prezzo, colori (Continua a leggere)L'articolo iPhone 11 a rate con Vodafone (anche Pro/Pro Max) con carta di credito o IBAN è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Repentino iOS 13.1.1 per problemi batteria e ripristino su iPhone - download per i bug : I possessori di iPhone farebbero bene a non sottovalutare l'aggiornamento iOS 13.1.1. La notifica del nuovissimo pacchetto software è arrivata sui melafonini compatibili nella serata di ieri sera, a soli tre giorni da un altro rilascio d'urgenza come iOS 13.1 e ancora di più a breve lasso di tempo dal primo update iOS 13 dello scorso 19 settembre. Verrebbe da pensare che gli sviluppatori di Apple non abbiano fatto un lavoro certosino nel ...

iPhone 11 Pro - l'edizione limitata da 50 mila euro ha un frammento di Luna nella scocca : A pochi giorni dall'uscita in commercio di iPhone 11 Pro, Caviar ha deciso di realizzare alcune edizioni limitate dello smartphone per eccellenza di Apple, legate ad un veicolo leggendario entrato oramai nell'immaginario collettivo come sinonimo di avventura. L'azienda russa, specializzata nel mondo degli accessori di lusso, ha deciso di realizzare la collezione Discovery per esaltare le qualità dell'ultimo iPhone e ...

iPhone 11 Pro - c’è già l’edizione limitata da 50mila dollari : Fonte: https://caviar.global/ Rilasciato ufficialmente da pochi giorni, iPhone 11 Pro ha già conquistato una grossa fetta di utenti affezionati ai prodotti Apple, i quali non hanno assolutamente esitato ad acquistare il dispositivo già durante le prime ore dall’apertura dei preordini. Con la sua tripla fotocamera, una batteria più capiente, un hardware in grado di offrire prestazioni eccellenti e prezzi di listino sicuramente non bassi, il ...

iPhone 11 e 11 Pro : focus fotocamera : I nuovi iPhone 11 sono stati finalmente presentati, ed essi possiedono il più grande miglioramento di sempre per quanto riguarda la fotocamera! In questo articolo scoprirai le meravigliose novità dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 leggi di più...