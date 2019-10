Innovazione | al Digitalmeet 2019 la missione è l’alfabetizzazione digitale

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Padova, 8 ott. (AdnKronos) – Alfabetizzare. è questa, di nuovo e con più forza, la parola d’ordine di: la settima edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazionepiù grande d’Italia, organizzata da Fondazione Comunica e Talent Garden (TAG) Padova con il patrocinio dell’Università di Padova e la main partnership di un istituto bancario orientato all’come Crédit Agricole FriulAdria, va in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre, per un programma che propone oltre 150 incontri in 16 regioni e si estende per la prima volta nell’arco di 6 giorni. L’altra novità arriva dalla partnership con la Rai, che aiuteràa divulgare il suo messaggio nelle case degli italiani grazie alla copertura capillare delle sedi regionali. Il festival, rappresentato dall’hashtag #DM19 e dal ...

