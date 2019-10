In Joker ruota tutto attorno alla frase “sono io o gli altri sono tutti pazzi”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) La Warner Bros manda nelle sale “” – vincitore assoluto a Venezia 76 – l’ultima declinazione del personaggio della Dc Comics”, antagonista di Batman nei fumetti degli anni ’40 del 1900. Todd Phillips – che cura anche la regia – insieme a Scott Silver, ne fa un personaggio degli inizi degli anni 1980 in una Gotham City dove non c’è distribuzione della ricchezza e la gente è arrabbiata e c’è forte scontento sociale. Arthur Fleck (Joaquim Phoenix) è un uomo magro e nervosamente atletico che sbarca il lunario come clown alle feste dei bambini o nelle svendite dei grandi magazzini. Vive con la madre Penny (Frances Conroy) in un appartamento fatiscente ed è uno psicotico con disturbi della personalità. L’effetto di queste patologie lo porta a ridere incessantemente quando la situazione esterna non è da lui controllabile. Il filmsulladisvelatrice,io ...

