In Calabria il presente e il futuro della reumatologia pediatrica

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Diffondere ampiamente la conoscenza delle patologie reumatologiche in età, coinvolgere i giovani e accogliere presenze prestigiose a livello nazionale e non solo: la XVII edizione del Congresso Nazionale del Gruppo di studio diSocietà Italiana di Pediatria, svoltasi per la prima volta in, è stata un vero successo che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase organizzativa. Grande soddisfazione da partedott.ssa Maria Cirillo, responsabile del Centro didell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, organizzatrice e Presidente del Congresso: “Si è trattato del più importante appuntamento in Italia per chi si occupa di. Abbiamo registrato tantissime presenze che ci hanno consentito di avere una platea sempre affollata, con relatori di altissimo rilievo, come ...

AlessioViscardi : Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiducia del governo Conte due. Poi è sempre stato “in mission… - GiancarloGarci6 : RT @fasulo_antonio: #Salvini, un mese da senatore senza andare mai in Senato. Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiduci… - PpPagliaro : RT @EmilioBerettaF1: Matteo Salvini, un mese da senatore senza andare mai in Senato Il leader della Lega è stato presente solo al voto di f… -