Imma Tataranni è un' antiborghese e piace al pubblico | per Vanessa Scalera è un ' vulcano'

Imma Tataranni - spoiler del quarto appuntamento : Pietro è geloso di Ippazio : Domenica 13 ottobre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La fiction sin dalla prima puntata è riuscita ad appassionare il pubblico del piccolo schermo conquistando oltre 4 milioni di telespettatori. Nella quarta puntata Imma avrà a che fare con un nuovo caso di omicidio ma anche con questioni personali che riguardano il marito, la figlia e la madre. Proprio quest'ultima, ormai molto ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Anticipazioni Imma Tataranni del 13 ottobre : lei bacia Ippazio ma potrebbe essere un sogno : Continua la cavalcata vincente di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova fiction di Rai 1 che, settimana dopo settimana, sta riuscendo a conquistare le attenzioni del pubblico. Nonostante la rivalità della domenica sera con altri programmi importanti, la Serie Tv non ha avuto alcuna battuta d'arresto, infatti è stata già ribattezzata come la versione femminile del Commissario Montalbano. Imma è un personaggio che piace per la sua ...

Imma Tataranni - la fiction di Rai 1 vince ancora la gara di ascolti. Juve-Inter da record - Barbara D’Urso con Giorgia Meloni fa il 13 - 3% - Fabio Fazio l’8% : La domenica sera, com’è noto, è televisivamente affollata. Gongola però Rai1 grazie a Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera regala la vittoria della serata alla prima rete del servizio pubblico. L’episodio “I giardini della memoria” è stato visto da 4.401.000 e il 19,5% di share, ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5. Non è la D’Urso si ferma al 13,3% di share con 2.273.000 telespettatori pur ...

Imma Tataranni anticipazioni quarta puntata 13 ottobre : bacio con Ippazio? : Imma Tataranni quarta puntata, le anticipazioni sull’episodio in onda domenica 13 ottobre Proseguono le avventure di Imma Tataranni: le anticipazioni sulla quarta puntata non possono mancare di certo! Il Sostituto Procuratore di Rai 1 conquista sempre più persone, ma dobbiamo dire che siamo ormai al giro di boa. La serie televisiva è composta infatti da […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni quarta puntata 13 ottobre: bacio con ...

Imma Tataranni - anticipazioni terza puntata : Il pubblico ha conosciuto Imma Tataranni ed ora si sta affezionando al suo modo di indagare controcorrente. Nella terza puntata della fiction, in onda questa sera, domenica 6 ottobre 2019, alle 21:25 su Raiuno, la protagonista interpretata da Vanessa Scalera sarà alle prese con un nuovo caso che la porterà in giro per la sua Basilicata.Imma Tataranni, la terza puntata Nella terza puntata, "I giardini della memoria", il Sostituto Procuratore, ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Terza puntata di domenica 6 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : anticipazioni quarta puntata del 13 ottobre 2019 : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La domenica sera di Rai1 ha per protagonista Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, un nuovo personaggio interpretato da Vanessa Scalera che non passa inosservato. La Tataranni, infatti, non è un Sostituto Procuratore qualsiasi. È una donna scomoda e ostinata, che con passo deciso guadagna i corridoi della Procura di Matera, andando al sodo, senza perdersi in chiacchiere e senza ...

Imma Tataranni - trama quarta puntata : i dubbi di Vanessa Scalera : Anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto procuratore, puntata del 13 ottobre Un nuovo delitto e un caso decisamente scomodo e ambiguo sarà al centro della quarta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction in sei puntate, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda su Rai 1 nel consueto orario delle 21.25. Domenica prossima Vanessa Scalera dovrà fare i conti con nuovi misteri, segreti inconfessabili e ...