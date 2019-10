Il Tar del Veneto ha bloccato il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre

'Ndrgheta - l'audio choc del bimbo : "Bello sTare in questa famiglia" : A Torino, 16 persone sono state arrestate per usura ed estorsione. Nelle intercettazioni audio diffuse dalla polizia le parole scioccanti di un bambino: "Mi piace far parte di questa famiglia della 'Ndragheta" Rosa Scognamiglio A Torino, questa mattina, 16 persone sono state arrestate dalla Polizia per usura ed estorsioni. Si tratta dei membri di due distinte cosche della 'Ndragheta di cui, la prima capegiatta dal pregiudicato ...

Ergastolo ostativo - il ricorso del boss che fece decapiTare il suo nemico : ecco come nasce la sentenza di Strasburgo sul fine pena mai : Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario Marcello Viola non può accedere all’assegnazione al lavoro all’esterno, ai permessi premio, e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagine. Così ha fatto ...

Il Tar sospende il prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo : Per ora l’Uomo Vitruviano resta in Italia. Il tar del Veneto ha accolto la richiesta di sospensione urgente di Italia Nostra che chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui veniva autorizzato il prestito alla Francia (per 8 settimane) dello Studio di proporzioni del corpo umano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. “Disegno troppo fragile”, si legge nella richiesta dell’associazione, “darlo alla mostra del ...

Dalla "minaccia peronista" al "sì convinto" : la capriola del Pd sul taglio dei parlamenTari : Il taglio dei parlamentari è “uno spot elettorale e basta”. Di più: è una “scorciatoia per indebolire il Parlamento”, anzi per “controllarlo” e renderlo “funzionale” a un progetto politico “peronista”. Peggio: rende più vicino un “collasso democratico” in un contesto che “ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento”. ...

PolesTar 2 - Svelati i prezzi europei dell'elettrica : Il marchio Polestar è pronto a fare il salto di qualità verso il grande pubblico introducendo sul mercato europeo la Polestar 2, il suo primo modello elettrico di fascia media. Dopo l'elitaria Polestar 1 plug-in hybrid che sarà prodotta in serie limitata, la Polestar 2 si rivolge al grande pubblico e sarà in consegna a partire da giugno del 2020 nell'edizione di lancio con prezzi che, in Norvegia, partiranno da 46.768 euro (in Germania sarà ...

Taglio parlamenTari - Delrio : “I dem votano sì con convinzione”. Contestazioni di Lega e FdI : “Tutte le nostre richieste sono state accolte. La maggioranza ha un impegno forte, preciso su garanzie che prima non c’erano. C’è stato un cambio di passo”. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, annunciando il sì alla riforma che riduce il numero di deputati e senatori da parte del Partito democratico. “Non c’è nessuna cambiale in bianco ma un patto di fiducia tra persone serie” ha ...

Dalla Fenomenologia dello Spirito di Hegel agli Acceleratori di STartup : Se fenomeno è - come diceva Hegel in Fenomenologia dello Spirito - uno Spirito che si eleva dalle forme più elementari della conoscenza alle formule più generali del sapere, il Fenomeno di cui vogliamo parlare qui è quello degli Acceleratori di Startup nello Sport Tech.Come ricorda il MISE/Ministero dello Sviluppo Economico, “l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la ...

Del Re : Corridoi umaniTari vanto per Italia - farne un meccanismo Ue : Roma – “L’Italia crede profondamente nell’Ue e la considera il suo referente principale e lavoreremo insieme agli altri Paesi per raggiungere un consenso a 27 per far si’ che (l’iniziativa) diventi un meccanismo che rappresenti a pieno i valori europei”. Lo ha dichiarato oggi la vice-ministra degli Esteri Emanuela Claudia Del Re nell’ambito della conferenza ‘Dai Corridoi umanitari Italiani a ...

Nazionale - i pubbliciTari contro la scelta della maglia verde : «Immaginate di entrare in un supermercato con pareti e scaffali gialli, immaginate poi di posizionare su quelle mensole dei prodotti da vendere. Qual è l’unico colore che evitereste per la confezione o il packaging dei prodotti che volete vendere?». E’ questa la domanda che si pone Luciano Nardi, pubblicitario italiano riconosciuto a livello interNazionale (Leone […] L'articolo Nazionale, i pubblicitari contro la scelta della maglia verde ...

Vitamina D - con l’autunno aumenta la carenza : i consigli del nutrizionista per eviTare rischi come la depressione : Secondo l’Efsa (European Food Safety Authority) il fabbisogno di Vitamina D di un adulto è di 4000 unità al giorno. “Dopo il periodo estivo ne siamo tutti un po’ carenti – come spiega Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, ai microfoni di MeteoWeb – io consiglio di assumerne almeno 2 mila unità tramite integratori da prendere tutti i giorni, preferibilmente dopo i pasti. L’ideale sarebbe assumerli dopo ...

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per presenTare “Maleficent 2 : Signora del Male” : Angelina Jolie e’ arrivata ieri a Roma per presentare l’anteprima europea del suo nuovo film “Maleficent 2: Signora del Male”, insieme alla sua co-protagonista Michelle Pfeiffer. Le due splendide attrici hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione, circondate dall’affetto dei tantissimi fan accorsi per la straordinaria occasione. Oltre a presentare il film, evento speciale di pre-apertura di Alice nella citta’, sezione ...